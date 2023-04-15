Почему Россия и Китай хотят продолжения войны – какую ошибку нельзя допустить Украине

Судя по той риторике, которую активно продуцирует российская пропаганда, Кремль всерьез настроен на затягивание войны в Украине. Путин надеется на то, что Запад не устоит в таком противостоянии, отказавшись в итоге от поддержки Киева. Если это так, то, почему Москва постоянно задвигает тему о "переговорах"? Кто еще, кроме Путина, заинтересован в том, чтобы война продолжалась? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось вместе с экспертами.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

России нужен полузамороженный конфликт в Украине

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью "Обозревателю" заявил, что из-за затруднительного положения на фронте Россия сама и через своих иностранных "посредников" все чаще говорит о необходимости переговоров. Это делается не для того, чтобы действительно прекратить войну, а для того, чтобы взять паузу в войне. Эту паузу противник планирует использовать для восстановления своих сил.

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По мнению Гетьмана, российским захватчикам нужно несколько месяцев, чтобы подготовить резервы. Но лучший вариант – сделать паузу в войне и перевести ее в состояние окопной. Идеальный для Кремля вариант – это полузамороженный конфликт на полгода-год.

За это время, считает майор запаса, оккупанты могли бы сделать выводы из собственных ошибок и наладить производство оружия. А дальше – наносить сильные массированные удары.

"Если мы совершим такую ошибку, дадим врагу такую возможность, этот второй удар мы можем не выдержать, даже с нашими союзниками по НАТО. В этом заключается большая опасность", констатировал Гетьман.

Китай, по-прежнему, для России является самым главным потенциальным и стратегическим врагом

Экс-сотрудник КГБ, публицист Сергей Жирнов в интервью "УНИАН" высказал мнение, что помимо России в затягивании войны заинтересован Китай. На публике Пекин заявляет о своем нейтралитете и желании помочь сторонам сесть за стол переговоров, но в реальности Китай заинтересован в том, чтобы война в Украине длилась в вялотекущем формате еще много лет, потому что это изматывает РФ и ставит ее в полную зависимость от Китая. Также это изматывает Запад, изматывая его вооруженные силы и возможности.

Жирнов считает, что дружбы между Россией и Китаем в том виде, в котором ее воспринимают, нет, а заявления о размещении российского ядерного оружия в Беларуси — это плевок в спину Китаю.

"Это Путин плюнул в лицо Китаю. Когда мы обсуждали визит Си Цзиньпина в Москву, мы говорили, что что-то пошло не так. Путин не приехал встречать Си Цзиньпина в аэропорт, не послал Мишустина, а послал какого-то абстрактного вице-премьера, которого никто не знал и не знает... Никакой дружбы на век нет. Если Путин поверил, то он просто ничего не понимает в Китае. На востоке чем пышнее говорится про дружбу, тем меньше люди в нее верят", — заявил Жирнов.

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