Почему Россия активно наступает вблизи Купянска: аналитики ISW назвали причину

Аналитики Института изучения войны утверждают, что усиление активности российских военных в Купянском направлении объясняется попыткой отвлечь украинские силы на других участках фронта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ежедневный отчет ISW.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Специалисты изучения войны указывают на российские попытки изменить ситуацию на фронте благодаря усилению собственной активности вблизи Купянска.

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"Россия могла усилить наступательную активность на линии Купянск – Сватово – Кременная, для отвлечения оперативного внимания Украины в других местах и более важных участках фронта", — утверждают аналитики ISW.

Российские военные блоггеры и военкоры утверждают об определенных успехах во время активного наступления в Купянском районе. Однако специалисты из Института изучения войны не заметили явного подтверждения слов российских военных обозревателей по поводу усиления наступления в этом направлении.

Кроме того, военкоры в августе активно утверждали об успешном продвижении поблизости Сватово, однако и здесь аналитики ISW не нашли визуального подтверждения слов россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Национальной гвардии Руслан Музычук описал ситуацию в главном эпицентре боевых действий на сегодняшнем фронте. По его словам, Россия концентрирует свои войска вблизи Купянска.

Также "Комментарии" писали об украинском генерале Александре Сырском, который рассказал на какой город Россия бросила большое количество собственных военных группировок. По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Россия использует по меньшей мере восемь штурмовых отрядов "Шторм-Z" в этом направлении.