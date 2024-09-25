Почему РФ усиливает ядерный шантаж: ключевая причина

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Марьян Ощановский
Россия позволяет усиливать ядерный шантаж из-за нерешительности западных союзников Украины, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Россия снова угрожает ядерным оружием. Фото из открытых источников
Он выразил сомнения по поводу того, что россияне реально намерены в ближайшее время использовать ядерное оружие против Украины.
Он добавил, что у России и без ядерного оружия достаточно вооружения, чтобы уничтожить украинскую энергетику и инфраструктуру.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безуглая. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские захватчики полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскол, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.
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