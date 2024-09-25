Почему РФ усиливает ядерный шантаж: ключевая причина

Россия позволяет усиливать ядерный шантаж из-за нерешительности западных союзников Украины, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россия снова угрожает ядерным оружием. Фото из открытых источников

"Изменения в российскую "ядерную доктрину" – это чистой воды очередной шантаж, который россияне могут себе позволить благодаря позиции Запада. Россия продолжает угрожать и считает, что имеет на это право именно из-за слабости наших союзников. Будь они более решительными, российские террористы боялись бы диктовать свои условия. Мероприятие позволяет им быть с каждым днем все наглее", — подчеркнул Максим Жорин.

Он выразил сомнения по поводу того, что россияне реально намерены в ближайшее время использовать ядерное оружие против Украины.

"Эти заявления сделали перед встречей, где союзники будут решать возможность использования дальнобойного оружия по российской территории, чтобы повлиять на это решение не в нашу пользу", — отметил офицер ВСУ.

Он добавил, что у России и без ядерного оружия достаточно вооружения, чтобы уничтожить украинскую энергетику и инфраструктуру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безуглая. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские захватчики полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскол, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.