Почему РФ продолжает наступать на фронте: ухудшится ли ситуация к концу весны

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Кравцев Сергей
Пока Украина ждет "размораживания" помощи США, Россия продолжает удерживать инициативу на фронте. За счет чего россиянам удается продолжать наступать, несмотря на огромные потери в живой силе и технике? Действительно ли РФ может в конце мая — в июне начать то самое массированное наступление, о котором так активно сейчас говорится в СМИ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона заявил, что россиянам удается постепенно продавливать оборону ВСУ за счет количества личного состава.
Он также добавил, что Украина не может наступать из-за недостатка боеприпасов и военной техники. А заменить это количеством личного состава Киев не может.
Эксперт отметил, Украина не может себе позволить мясные штурмы. Именно поэтому командование ВСУ и не прибегает к контрнаступательным действиям.
Эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в интервью "OBOZ.UA" заявил, что вероятность масштабного наступления российской оккупационной армии в конце весны достаточно велика.
В то же время, как подчеркнул Козий, есть и другие факторы, связанные прежде всего с тем, что граждане РФ бегут от мобилизации, поскольку не хотят, чтобы их превращали в пушечное мясо.
Относительно того, сколько танков сегодня может предоставить оборонная промышленность России, по словам эксперта, это вопрос к разведке, "чтобы не было спекуляций и инсинуаций по этому поводу".
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