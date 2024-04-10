Почему РФ продолжает наступать на фронте: ухудшится ли ситуация к концу весны

Пока Украина ждет "размораживания" помощи США, Россия продолжает удерживать инициативу на фронте. За счет чего россиянам удается продолжать наступать, несмотря на огромные потери в живой силе и технике? Действительно ли РФ может в конце мая — в июне начать то самое массированное наступление, о котором так активно сейчас говорится в СМИ? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Украина не может наступать из-за недостатка боеприпасов и военной техники

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона заявил, что россиянам удается постепенно продавливать оборону ВСУ за счет количества личного состава.

"Ничего там не менялось со времен битвы за Бахмут и Авдеевку. Напомню, что только убитыми в Авдеевке они потеряли около 15 тысяч. А в битве за Бахмут ЧВК "Вагнер" убитыми потеряла более 22 тысяч. И это без учета регулярной армии. И у них есть человеческий ресурс, до 30 тысяч в месяц они замещают без проблем для себя", — говорит Черник.

Он также добавил, что Украина не может наступать из-за недостатка боеприпасов и военной техники. А заменить это количеством личного состава Киев не может.

Эксперт отметил, Украина не может себе позволить мясные штурмы. Именно поэтому командование ВСУ и не прибегает к контрнаступательным действиям.

"Мы понимаем, что наш человеческий ресурс ограничен. Он очень ценный и мотивированный. Вся война — это борьба между количеством и качеством. Только так мы и держимся. Поэтому очень надеемся, что в ближайшее время пакет американской помощи разблокируется и у нас появятся силы для наступательных действий", — говорит Черник.

Ресурс для развертывания войск РФ потенциально есть

Эксперт по военным вопросам Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в интервью "OBOZ.UA" заявил, что вероятность масштабного наступления российской оккупационной армии в конце весны достаточно велика.

"Российская Федерация имеет ресурс. Этот ресурс называется 14 миллионов. Из этих 14 миллионов Вооруженные силы превратили в минеральные удобрения около полумиллиона — мы приближаемся к этой цифре. Хотя и имеем свои потери. Соответственно, 14 миллионов минус полмиллиона — вы четко можете понять, сколько ресурса еще есть", — отметил эксперт.

В то же время, как подчеркнул Козий, есть и другие факторы, связанные прежде всего с тем, что граждане РФ бегут от мобилизации, поскольку не хотят, чтобы их превращали в пушечное мясо.

Относительно того, сколько танков сегодня может предоставить оборонная промышленность России, по словам эксперта, это вопрос к разведке, "чтобы не было спекуляций и инсинуаций по этому поводу".

"Могут? Конечно, могут. Вопрос заключается в том, когда, где и как они начнут собирать, концентрировать свои силы. А также в том, как и чем мы сможем все это уничтожать", — отметил Козий.

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