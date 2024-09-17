Почему РФ обстреливает Сумы: в ВСУ назвали настоящую причину

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска обстреливают Сумскую область, поскольку ничего не могут сделать с успешным продвижением украинских войск в Курской области России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мысник, сообщает "Радио Свобода".
Обстрел. Фото: из открытых источников
Он уточнил, российские власти видят успехи ВСУ в Курской операции. Поэтому, наверное, у россиян есть определенное опасение, что Украина похожим образом может начать действовать в других городах приграничья.
В свою очередь, говорит Мысник, российские военные уменьшили количество минометных обстрелов приграничья Сумской области, а также прекратили обстреливать КАБами Харьковскую область.
По его словам, когда враг попытался вести наступательные действия на Харьковском направлении, обстрелы КАБ Сумской области совсем прекратились.
Мысник пояснил, что с началом Курской операции обстановка кардинально изменилась.
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