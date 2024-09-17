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Оккупанты обстреляли Сумщину: ситуация очень сложная (ОБНОВЛЕНО)

По состоянию на утро в областном центре нет света и воды

сегодня, 08:21
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Недилько Ксения

Сегодня ночью враг, используя БПЛА "Шахед", нанес массированный авиационный удар по городу Сумы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

Оккупанты обстреляли Сумщину: ситуация очень сложная (ОБНОВЛЕНО)

Сбитие "шахедов". Фото из открытых источников

Последствия атаки уточняются, все службы трудятся над ликвидацией.

"Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам", — написали в СумОВА вчера ночью.

Сообщалось, что в городе раздалось более десяти взрывов.

Уже сегодня утром КП "Горводоканал" сообщил, что в связи с авиационным ударом 17 сентября в 01:10 обесточены все объекты водоканала.

Осуществлен переход на аварийно-резервное питание (кроме насосов третьего подъема на ЦТП).

Система водоотвода работает. Вода подается в город с пониженным давлением.

Также КП "Электроавтотранс" информирует , что в связи с отсутствием электроэнергии в городе на маршрутах сегодня будут курсировать только автобусы.

Вечером 16 сентября российские военные нанесли авиационный удар по городу Конотоп на Сумщине, применив БпЛА типа "Шахед". Об этом сообщили в ОВА.

На месте работают необходимые службы, последствия атаки уточняются.

В результате удара один раненый, сообщил городской голова Артем Семенихин.

Обновлено: В АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что в результате авиаудара со стороны России по энергетической инфраструктуре Сумщины были обесточены потребители в г. Сумы, сети Сумского, Конотопского, Ахтырского районов электросетей. А также — Белопольского, Буринского, Лебединского, Путивльского, Тростянецкого, Краснопольского, В.Писаревского участков.

В 02:26 заживлены сети Ахтырского РЭСа, Тростянецкого, В.Писаревского участка, частично Краснопольского участка.

В 03:11 частично заживлены сети Путивльского участка.

По состоянию на 7 утра 17 сентября 281072 потребители электроэнергии в Сумской области временно без электроэнергии вследствие военной агрессии россии.

Информация обновляется.



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