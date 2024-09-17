Оккупанты обстреляли Сумщину: ситуация очень сложная (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня ночью враг, используя БПЛА "Шахед", нанес массированный авиационный удар по городу Сумы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

Сбитие "шахедов". Фото из открытых источников

Последствия атаки уточняются, все службы трудятся над ликвидацией.

"Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам", — написали в СумОВА вчера ночью.

Сообщалось, что в городе раздалось более десяти взрывов.

Уже сегодня утром КП "Горводоканал" сообщил, что в связи с авиационным ударом 17 сентября в 01:10 обесточены все объекты водоканала.

Осуществлен переход на аварийно-резервное питание (кроме насосов третьего подъема на ЦТП).

Система водоотвода работает. Вода подается в город с пониженным давлением.

Также КП "Электроавтотранс" информирует , что в связи с отсутствием электроэнергии в городе на маршрутах сегодня будут курсировать только автобусы.

Вечером 16 сентября российские военные нанесли авиационный удар по городу Конотоп на Сумщине, применив БпЛА типа "Шахед". Об этом сообщили в ОВА.

На месте работают необходимые службы, последствия атаки уточняются.

В результате удара один раненый, сообщил городской голова Артем Семенихин.

Обновлено: В АО "Сумыоблэнерго" сообщили, что в результате авиаудара со стороны России по энергетической инфраструктуре Сумщины были обесточены потребители в г. Сумы, сети Сумского, Конотопского, Ахтырского районов электросетей. А также — Белопольского, Буринского, Лебединского, Путивльского, Тростянецкого, Краснопольского, В.Писаревского участков.

В 02:26 заживлены сети Ахтырского РЭСа, Тростянецкого, В.Писаревского участка, частично Краснопольского участка.

В 03:11 частично заживлены сети Путивльского участка.

По состоянию на 7 утра 17 сентября 281072 потребители электроэнергии в Сумской области временно без электроэнергии вследствие военной агрессии россии.

Информация обновляется.