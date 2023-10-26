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Почему РФ думает ударить по Украине космической ракетой: стоит ли бояться угроз

Российский космодром "Восточный" сегодня не готов к пускам ракет, ведь там был ряд аварий, потому РФ не использует его для запусков своих ракет

26 октября 2023, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, которого недавно назначили "сенатором" РФ от захваченной части Запорожской области, хотел использовать космическую ракету для удара по Украине. Свой план он предложил реализовать российскому президенту Владимиру Путину. Такую информацию опубликовало популярное издание "Bild". "Комментарии" собрали мнения экспертов, попытавшись выяснить – стоит ли бояться угроз Рогозина и воспринимать их всерьез.

Почему РФ думает ударить по Украине космической ракетой: стоит ли бояться угроз

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Безумные планы России

Военный эксперт Олег Жданов в интервью "ТСН" заявил, что сама идея использования ракеты для удара больше смахивает на безумие. Потому что у этой ракеты нет системы коррекции управления в ходе полета. Она поднимает груз на высоту околоземной орбиты и падает.


Олег Жданов отметил, все дело в том, что россиянам постоянно нужно пытаться что-то делать, озвучивать какие-то заявления, придумывают какие-то новые страшилки: "а давайте, мы еще космическую ракету не задействовали".

"Они (россияне – ред.) могут запустить эту ракету. А вот ее использование в качестве оружия – это очень сомнительно. Фактически невыполненная задача. Она не предназначена для этого", – высказался Олег Жданов.

Он добавил, оценить масштаб разрушений, который может нанести такая космическая ракета, нереально.

Против больших ракет хорошо работают большинство систем ПВО

Эксперт по ракетному вооружению Александр Кочетков в интервью "Апостроф TV" заявил, что Рогозин и его идея об использовании ракеты, как оружия – больше похоже на авантюру, а еще на обычный вброс для запугивания украинцев.

"Ракета Союз может нести 7-8 тонн взрывчатки, что может разрушить городской квартал. Искандер – 500 кг. Однако практически его использовать невозможно. Такая ракета на баллистической траектории просто разрушится в полете. Запускается Союз из Казахстана", – отметил эксперт.

Он добавил, еще один важный нюанс, даже, если чисто теоретически представить, что Кремль принял такое решение, то ему еще нужно получить согласие на такой шаг со стороны Казахстана. Скрыть подготовку такой ракеты было бы нереально и Казахстан не согласился бы на атаку со своей территории. Кроме того, такая ракета не обладает высокой точностью. С одинаковым успехом она может обрушиться, как на Киев, так и на Белгород.

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