Почему реакция Запада после операции ВСУ в Курской области стала унижением для Путина

Представители Администрации Джо Байдена все активнее публично хвалят неожиданный прорыв Киева на российскую территорию, поскольку Украине удалось поставить в неловкое положение Путина, подорвать военную стратегию Кремля и захватить большие участки земли вдоль границы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание напоминает, что президент Джо Байден заявил, что продвижение Украины на территории России поставило Москву в затруднительное положение, одновременно признав, что США ведут переговоры с Киевом, поскольку вторжение продолжается.

"Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами", — отметил Байден.

Слова поддержки Украины прозвучали и от других официальных лиц США.

В "Politico" напомнили, как сенатор Ричард Блюменталь заявил, что военные чиновники США "впечатлены и немного озадачены" украинской операцией, "потому что они сделали это так хорошо".

Похвалил украинские силы председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол:

Также поддержку украинской операции на территории России выразил член палаты представителей Джимми Панетта.

"Очевидно, что это укрепит моральный дух Украины, украинского народа, особенно с учетом того тяжелого лета, которое они пережили. Это показывает, что они могут начать наступление, демонстрируя Западу, что они могут сражаться", – заявил чиновник.

В Politico добавили, что операция Украины знаменует собой второе лето подряд, когда Путин подвергается серьезному военному унижению. И этот толчок безусловно укрепит позиции Киева.

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