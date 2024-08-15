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Почему реакция Запада после операции ВСУ в Курской области стала унижением для Путина

В Politico указали на усиление поддержки Киева в США

сегодня, 15:35
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Кравцев Сергей

Представители Администрации Джо Байдена все активнее публично хвалят неожиданный прорыв Киева на российскую территорию, поскольку Украине удалось поставить в неловкое положение Путина, подорвать военную стратегию Кремля и захватить большие участки земли вдоль границы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Почему реакция Запада после операции ВСУ в Курской области стала унижением для Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание напоминает, что президент Джо Байден заявил, что продвижение Украины на территории России поставило Москву в затруднительное положение, одновременно признав, что США ведут переговоры с Киевом, поскольку вторжение продолжается.

"Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами", — отметил Байден.

Слова поддержки Украины прозвучали и от других официальных лиц США.

В "Politico" напомнили, как сенатор Ричард Блюменталь заявил, что военные чиновники США "впечатлены и немного озадачены" украинской операцией, "потому что они сделали это так хорошо".

Похвалил украинские силы председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол:

Также поддержку украинской операции на территории России выразил член палаты представителей Джимми Панетта.

"Очевидно, что это укрепит моральный дух Украины, украинского народа, особенно с учетом того тяжелого лета, которое они пережили. Это показывает, что они могут начать наступление, демонстрируя Западу, что они могут сражаться", – заявил чиновник.

В Politico добавили, что операция Украины знаменует собой второе лето подряд, когда Путин подвергается серьезному военному унижению. И этот толчок безусловно укрепит позиции Киева.

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