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Почему Путин говорит о "невозможности" переговоров с Украиной после событий в Курской области

Владимир Путин пытается использовать бои в Курской области, чтобы оправдать продолжение войны в Украине и исключить мирные переговоры.

сегодня, 09:30
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин на шестой день боев в Курской области выступил с новым заявлением, в котором отверг мирные переговоры и обвинил в этом Украину. Центр противодействия дезинформации пояснил, что стоит за словами главы Кремля.

Почему Путин говорит о "невозможности" переговоров с Украиной после событий в Курской области

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как указывает Центр противодействия дезинформации, Россия постоянно утверждает якобы о готовности к диалогу с Украиной, однако заявления Путина служат оправданием, чтобы продолжать боевые действия на территории Украины.

"На самом деле москва не хочет переговоров и стремится к продолжению войны. А очередные заявления диктатора являются лишь оправданием, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество и население", — объясняет Центр противодействия дезинформации.

Напомним, что Путин 12 августа собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ, на котором объявил о "невозможности" мирных переговоров с украинской стороной. Российский диктатор повторил распространяемые пропагандой РФ нарративы с дискредитации Украины и обвинил ВСУ якобы в "ударах по мирным людям", а также попытке осуществить "ядерную угрозу" наступлением на Курскую область, где расположена атомная станция. Несмотря на обвинения Путина, именно такими действиями занимаются российские военные на территории Украины третий год войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Центр противодействия дезинформации собрал пять популярных фейков, в которых Кремль лжет о ситуации в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, как Китай отреагировал на прорыв российской границы и бои в Курской области. Несмотря на реакцию Китая, в Европейском Союзе была поддержана Украина в ее военной операции на территории России.



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