Почему Путин делает ставку на ракетную войну – о чем говорят ультиматумы Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров перекрывать масштабные "инвестиции" России в террор (включая ракетный) еще большей помощью нашей стране. В том числе в очередной раз говорит о необходимость создать надежный щит ПВО, поясняя, что чем меньше будет возможностей у РФ для террора, тем больше будет у нас возможностей вернуть и гарантировать мир. Между тем, по данным источников NYT, во время встречи с представителями США в прошлом месяце россияне хотели донести до президента Джо Байдена резкое послание: сколько бы российских солдат ни было убито или ранено на поле боя, страна-агрессор не отступит. Что можно сказать о ракетной войне последнего времени? Как изменились подходы противоборствующих сторон? О чём говорят действия Запада? Реальна ли в РФ новая волна мобилизации, какими могут быть ее последствия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Если бы россияне начали массированные ракетные удары в марте, украинцам и нашим союзникам пришлось бы очень сложно

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов поясняет:

"Ракетные обстрелы украинской инфраструктуры – предпоследний аргумент Кремля в этой войне. Сам Путин и его окружение признали, что ракетные удары идут не по военным целям. А последний аргумент – ядерное оружие – тоже ничего не решает в военном отношении. Фактически Путин ракетным террором, обстреливая критическую инфраструктуру Украины (прежде всего – энергетическую) пытается посеять панику, хаос, неопределенность, страх в нашей стране. То самое, что может вызывать и удар ядерным оружием".

По мнению эксперта, если бы россияне начали такие удары в марте, украинцам и нашим союзникам пришлось бы очень сложно. Но сегодня такие атаки лишь больше сплачивает украинцев, увеличивая процент тех, кто настроен не договариваться с Россией, а побеждать ее.

"Сплачивают они и цивилизованный мир в общем мнении не приемлемости переговоров с террористами. Всё больше международных организаций (ПАСЕ, Парламентская ассамблея НАТО), парламентов отдельных стран называют вещи своими именами. А именно – Россию признают спонсором терроризма, государством-террористом, государством с террористическим режимом. Так что это – политический ответ со стороны Запада на то, что творит страна-агрессор и страна-террорист. Есть и ответ военный, – отмечает Валерий Дымов. – Поставками Украине всё более мощных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Да, не в тех объемах, что нам хотелось бы. Но всё же…".

К тому же, продолжает эксперт, надо понимать, что закрыть небо над всей Украиной, имеющей площадь более 603 тысяч квадратных км нереально. Даже Израиль площадью чуть более 22 тысяч квадратных км – и то не может стопроцентно ликвидировать все, летящие на него ракеты и беспилотники.

"Путин не достиг того, чего хотел. Получил не то чтобы адекватную, но всё же – реакцию Запада: увеличение тех, кто признал государственный терроризм РФ, наращивание ее изоляции, укрепление Украины. Поэтому Кремль истерит, пугает, что не отступит и периодически бряцает ядерным оружием", – уверен Валерий Дымов.

Он не сомневается, что россиян ожидает новая волна мобилизации. Это, акцентирует эксперт, свойственно и этой войне, и всем предыдущим российским войнам.

"Почему-то россияне уверены, что они никогда не проигрывали. Хоть это не так. Россия исторически не раз проигрывала более технологически развитым странам (Крымская война, которая длилась с октября 1853 года по февраль 1856 года между Российской империей и в конечном итоге победоносным союзом Османской империи, Франции, Великобритании и Пьемонта-Сардинии; война с Японией в 1904-1905 гг, Первая мировая война). А если и выигрывала, то в союзе с тем же Западом. Так что россияне находятся в плену иллюзий и пропаганды", – поясняет эксперт.

По его словам, огромная территория и фактически неограниченный человеческий ресурс работают, когда наступали на Россию. Когда противник входил в ее безграничные пространства.

"Вот тогда-то его забрасывали трупами, используя принцип "бабы нарожают", как говорил советский маршал-катафалк Жуков, – напоминает Валерий Дымов. – Но войны выигрывают не только солдаты, но и вооружения, экономики. А Россия тут катастрофически теряет. Она теряет торговые площадки мира, из нее уходят ведущие компании, она не способна перевести экономику на военные нужды, не может в тех количествах, в каких необходимо, производить боеприпасы, даже для того устарелого вооружения, которое РФ расконсервирует. Но населения у нее предостаточно – и это, по мнению Кремля, может сработать. Так что, скорее всего, вторая волна мобилизации будет. Скрытая – и не останавливалась. Но для РФ это – как мертвому припарка. Конец войны предрешен. Вопрос лишь в том, когда и как именно Россия проиграет – и какой политико-правовой документ будет результатом победы Украины и ее партнеров".

С самого начала российско-украинской войны тем, кто принимает решения, было понятно, что Кремль будет делать ставку на численность своих войск

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук считает, что попытка россиян донести до Белого дома, что страна-агрессор не отступит, может быть очередным "надуванием щек" Путиным и его подельниками.

"Несмотря на то, что РФ намного превосходит по численности Украину, количество населения этой страны всё же не составляет более миллиарда человек, как в Китае или Индии. А это значит, что их потери на полях сражений, да еще и при массовом бегстве сотен тысяч россиян за кордон, имеют свои количественные ограничения. И об этом в Кремле хорошо знают", – отмечает политолог.

Очевидно, продолжает он, что Путин в войне с Украиной хочет сделать основную ставку на численность террористической армии и террористические обстрелы нашей территории. И это, считает Виктор Каспрук, могло бы сработать, если бы Украина и наши союзники сидели, сложа руки. Но это не так.

"С самого начала российско-украинской войны тем, кто принимает решения (и у нас, и в США, и в целом на Западе), было понятно, что Кремль будет делать ставку на численность своих войск. И к этому готовились, – уверяет эксперт. – Кроме того, тактика Жукова, забрасывавшего поля боев труппами советских воинов, не будет работать в XXI веке. Время не то – и не та техника, поставляемая Украине нашими американскими и европейскими союзниками".

Из российских ультиматумов (массированные ракетные удары, те или иные меседжи, посылаемые Западу) можно, по мнению Виктора Каспрука, сделать ряд выводов.

Первый – россияне попытаются еще не раз брать Запад "на слабо", думая, что демократическая цивилизация поведется на угрозы гор трупов. Мол – "бойтесь нас, потому что мы готовы все сдохнуть и забрать немало жизней наших противников". Конечно, это сомнительные и наивные "аргументы", однако почему-то в России считают, что это способно подействовать на тот же Вашингтон, отмечает эксперт.

Вывод второй – Путин явно решил перевести свою "спецоперацию" в разряд "народной войны". Когда не только его преступный режим должен ощущать угрозу своего существования, но и рядовые россияне, поверив, что "Отечество в опасности", а потому всё происходящее является правильным решением их "лидера нации".

Третий вывод (и, возможно, основной) – теперь сами украинцы из этого всего должны сделать правильные выводы. А именно – не нужно иметь иллюзий по поводу московитов, и того, что они хотят сделать с нашей страной, акцентирует Виктор Каспрук. Он подчеркивает, что Россия входит в период своей имперской агонии. И у нас не должно быть жалости или сострадания к этой безумной стране и ее народу. Это ведь их самостоятельный осознанный выбор, поясняет эксперт.

"Реальность для московитов сегодня такова, что у них уже сейчас не хватает оружия, техники, обмундирования, еды и обеспечения. А после нового года в Московии начнется большая экономическая стагнация, – отмечает политолог. – Это очень важный фактор, о котором все знают – и, наконец, он приближается. Так, что все эти пугалки подельников Путина о миллионной армии – не более, чем предсмертный хрип его режима, входящего в состояние агонии. Хотя это состояние России очень опасно не только для Украины, но и для всей западной цивилизации. Осознавая это, Запад должен выработать другие подходы к помощи и поддержке Украины. И это следует сделать как можно скорее".

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