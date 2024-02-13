Почему Путин будет пытаться завершить войну в 2024-м: какие шансы у Украины

Из-за неопределенности в США по вопросу продолжения поддержки Украины в войне против России сам собой возник вопрос – чего ждать дальше от российско-украинской войны? Есть ли угроза, что путинский режим почувствует уменьшение поддержки Киева и продолжит активнее атаковать Украину? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин будет пытаться завершить войну в 2024-м

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "Radio NV" высказал мнение, что Москва изменила свою стратегию и планирует закончить войну до 2024 года, воспользовавшись отсутствием помощи Украине от Соединенных Штатов.

"Прилетел этот черный лебедь Дональд Трамп, который на год раньше сделал то, на что в России могли от него надеяться лишь тогда, когда он станет президентом. А он, не будучи президентом, перекрыл нам поставки", – заявил Дикий.

По его мнению, несколько месяцев назад РФ планировала держаться до 2025 года, когда к власти в США придет Дональд Трамп, ведь Москва хотела заморозить конфликт на это время. Но экс-президент смог достичь целей Кремля, даже не возглавив Белый дом.

"Теперь они бросаются в это окно возможностей. Такое впечатление, что они перестраиваются на то, чтобы в этом году по меньшей мере переломить ход войны. А самое большее — возможно, даже в этом году ее выиграть", – считает Дикий.

Обреченности нет

Известный украинский политолог Владимир Фесенко в интервью "ТСН" заявил, что путинский режим никогда не будет признавать Украину. Уничтожение Украины – это системная глобальная политическая цель путинского режима. Об этом должны знать западные лидеры и должны к этому серьезно относиться. С такими людьми, как Путин, Медведев, компромиссы невозможны. Только сила может остановить их. Договориться о постоянном мире, о мирном сосуществовании с теми людьми, которые сегодня в Кремле, вряд ли возможно. Но, если они будут чувствовать силу, способность защиты самой Украины, поддержку Украины Западом, никакие из угроз не станут реальностью. Это будет истерика, не больше.

"Лишить Украину права на жизнь – это отражение мировоззрения и Путина, и Медведева, и нынешней российской элиты. Наша борьба с ними носит сакральный характер – это борьба за наше будущее, за наше выживание как нации. Для этого нам будет нужна поддержка наших западных и других международных партнеров. Но обреченности нет", – считает Владимир Фесенко.

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