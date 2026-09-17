Почему проблема с реактивными дронами будет масштабироваться: как им противостоять

Проблема использования Россией реактивных дронов все так же остается нерешенной. Почему проблема с реактивными дронами будет масштабироваться? Есть ли вероятность, что массированных атак станет меньше? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Враг рассчитывает в рамках нескольких волн ракетно-дроновых атак разрушить нашу энергетическую инфраструктуру

Военный эксперт Владислав Селезнев, бывший пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заявил, что российские оккупанты могут накапливать дронные и ракетные ресурсы для проведения массированных комбинированных атак в преддверии зимы. Массовые атаки ударными дронами различных типов могут стать повседневной реальностью уже через несколько недель.

Как отметил эксперт, в последнее время российские захватчики практически не используют дроны более старой модификации "Шахед-136" и "Шахед-131". Однако он считает, что вряд ли прекратилось производство этих дронных систем, а значит – у врага есть возможность накапливать в огромных количествах именно эти дронные системы.

"И массированные атаки дронов, вполне вероятно, станут для нас повседневностью буквально через несколько недель, потому что строительство дронопортов на территории российских областей, граничащих с Украиной, идет бешеными темпами", — подчеркнул Селезнев.

Он обратил внимание, что, по данным разведки, в европейской части РФ построено дополнительно 11 дронопортов. Сейчас эти пусковые площадки активно используются врагом для запуска реактивных дронов. Противодействие реактивным дронам в Украине до сих пор остается непростой задачей, и Силы обороны вынуждены задействовать авиацию и имеющиеся истребители для уничтожения российских реактивных дронов.

"Чуда ждать не стоит. Думаю, что враг рассчитывает в рамках нескольких волн масштабных ракетно-дроновых атак серьезно разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. Серьезный вызов, но опять же, мы не первую сложную зиму будем переживать, и определенные наработки по усилению нашей живучести уже есть", — добавил Селезнев.

У нас не хватает средств для обезвреживания вражеских дронов

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик отметил в эфире Radio NV, что проблема с российскими реактивными дронами станет масштабнее, и объяснил, как им противостоять.

"Эта проблема с реактивными дронами будет масштабироваться. У нас не хватает средств для обезвреживания подобного рода боевых единиц противника", — сказал Боровик.

Он также обратил внимание на то, что оккупанты смогли повысить точность ударов реактивными шахедами.

"Ответ на это может быть. Это дешевые средства обезвреживания, как интерсепторы, например, с реактивными двигателями. Это дешевые ракеты с головками самонаведения. Не такие, которые сейчас работают, дорогие, а нужно доделать головки самонаведения для того, чтобы они работали с дешевыми ракетами, которых достаточно и на складах в Украине, и у западных партнеров. И третье. Это все-таки работа РЭБовских комплексов, потому что они будут сбивать наводку дронов на цель, и это важно сейчас делать", — считает эксперт.

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