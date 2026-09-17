Почему проблема с реактивными дронами будет масштабироваться: как им противостоять

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Кравцев Сергей
Проблема использования Россией реактивных дронов все так же остается нерешенной. Почему проблема с реактивными дронами будет масштабироваться? Есть ли вероятность, что массированных атак станет меньше? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Военный эксперт Владислав Селезнев, бывший пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заявил, что российские оккупанты могут накапливать дронные и ракетные ресурсы для проведения массированных комбинированных атак в преддверии зимы. Массовые атаки ударными дронами различных типов могут стать повседневной реальностью уже через несколько недель.
Как отметил эксперт, в последнее время российские захватчики практически не используют дроны более старой модификации "Шахед-136" и "Шахед-131". Однако он считает, что вряд ли прекратилось производство этих дронных систем, а значит – у врага есть возможность накапливать в огромных количествах именно эти дронные системы.
Он обратил внимание, что, по данным разведки, в европейской части РФ построено дополнительно 11 дронопортов. Сейчас эти пусковые площадки активно используются врагом для запуска реактивных дронов. Противодействие реактивным дронам в Украине до сих пор остается непростой задачей, и Силы обороны вынуждены задействовать авиацию и имеющиеся истребители для уничтожения российских реактивных дронов.
Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact и участник боевых действий Валерий Боровик отметил в эфире Radio NV, что проблема с российскими реактивными дронами станет масштабнее, и объяснил, как им противостоять.
Он также обратил внимание на то, что оккупанты смогли повысить точность ударов реактивными шахедами.
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