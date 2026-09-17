Чому проблема з реактивними дронами масштабуватиметься: як їм протистояти

Проблема використання Росією реактивних дронів так само залишається невирішеною. Чому проблема з реактивними дронами масштабуватиметься? Чи є ймовірність, що масованих атак поменшає? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Ворог розраховує в рамках кількох хвиль ракетно-дронових атак зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру

Військовий експерт Владислав Селезньов, колишній прес-секретар Генерального штабу Збройних сил України, заявив, що російські окупанти можуть накопичувати дрінні та ракетні ресурси для проведення масованих комбінованих атак напередодні зими. Масові атаки ударними дронами різних типів можуть стати повсякденною реальністю вже за кілька тижнів.

Як зазначив експерт, останнім часом російські загарбники практично не використовують дрони більш старої модифікації "Шахед-136" та "Шахед-131". Однак він вважає, що навряд чи припинилося виробництво цих дронних систем, а значить – у ворога є можливість накопичувати у величезних кількостях саме ці дрінні системи.

"І масовані атаки дронів, цілком імовірно, стануть для нас повсякденністю буквально за кілька тижнів, тому що будівництво дронопортів на території російських областей, що межують з Україною, йде шаленими темпами", — наголосив Селезньов.

Він зазначив, що, за даними розвідки, в європейській частині РФ побудовано додатково 11 дронопортів. Наразі ці пускові майданчики активно використовуються ворогом для запуску реактивних дронів. Протидія реактивним дронам в Україні досі залишається непростим завданням, і Сили оборони змушені задіяти авіацію та винищувачі для знищення російських реактивних дронів.

"Диво чекати не варто. Думаю, що ворог розраховує в рамках кількох хвиль масштабних ракетно-дронових атак серйозно зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. Серйозний виклик, але знову ж таки, ми не першу складну зиму переживатимемо, і певні напрацювання щодо посилення нашої живучості вже є", — додав Селезньов.

У нас не вистачає засобів для знешкодження ворожих дронів

Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик зазначив в ефірі Radio NV, що проблема з російськими реактивними дронами стане масштабнішою, і пояснив, як їм протистояти.

"Ця проблема з реактивними дронами масштабуватиметься. У нас не вистачає засобів для знешкодження подібних бойових одиниць противника", — сказав Боровик.

Він також звернув увагу, що окупанти змогли підвищити точність ударів реактивними шахедами.

"Відповідь на це може бути. Це дешеві засоби знешкодження як інтерсептори, наприклад, з реактивними двигунами. Це дешеві ракети із головками самонаведення. Не такі, що зараз працюють, дорогі, а треба доробити головки самонаведення для того, щоб вони працювали з дешевими ракетами, яких достатньо і на складах в Україні, і у західних партнерів. І третє. Це все-таки робота РЕБівських комплексів, тому що вони збиватимуть наведення дронів на ціль, і це важливо зараз робити", — вважає експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сили оборони збили Су-24 і не лише: деталі від Генштабу.



