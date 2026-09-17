Чому проблема з реактивними дронами масштабуватиметься: як їм протистояти

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Кравцев Сергей
Проблема використання Росією реактивних дронів так само залишається невирішеною. Чому проблема з реактивними дронами масштабуватиметься? Чи є ймовірність, що масованих атак поменшає? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт Владислав Селезньов, колишній прес-секретар Генерального штабу Збройних сил України, заявив, що російські окупанти можуть накопичувати дрінні та ракетні ресурси для проведення масованих комбінованих атак напередодні зими. Масові атаки ударними дронами різних типів можуть стати повсякденною реальністю вже за кілька тижнів.
Як зазначив експерт, останнім часом російські загарбники практично не використовують дрони більш старої модифікації "Шахед-136" та "Шахед-131". Однак він вважає, що навряд чи припинилося виробництво цих дронних систем, а значить – у ворога є можливість накопичувати у величезних кількостях саме ці дрінні системи.
Він зазначив, що, за даними розвідки, в європейській частині РФ побудовано додатково 11 дронопортів. Наразі ці пускові майданчики активно використовуються ворогом для запуску реактивних дронів. Протидія реактивним дронам в Україні досі залишається непростим завданням, і Сили оборони змушені задіяти авіацію та винищувачі для знищення російських реактивних дронів.
Засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та учасник бойових дій Валерій Боровик зазначив в ефірі Radio NV, що проблема з російськими реактивними дронами стане масштабнішою, і пояснив, як їм протистояти.
Він також звернув увагу, що окупанти змогли підвищити точність ударів реактивними шахедами.
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