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Почему притих Лукашенко и на что надеется белорусский лидер

Кремлевский диктатор не оставляет попыток вовлечь в открытую войну с Украиной – Беларусь. Тем не менее, Лукашенко стал менее активным в исполнении прихотей Путина

сегодня, 13:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление журналиста-международника Алексея Бурлакова, в Телеэфире.

Почему притих Лукашенко и на что надеется белорусский лидер

Лукашенко. Фото из открытых источников

По словам корреспондента, самопровозглашенный белорусский президент, теперь в первую очередь думает о собственном положении, а не о "политических играх". Более того, он хочет сделать шаг назад в войне, а не углубляться в нее еще больше.


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"Лукашенко точно не готов вступать в войну. Теперь он занимается своим здоровьем, потому что хочет жить дальше", – сказал Бурлаков.

Кроме того, в Беларуси нет подготовленных войск и соответствующих ресурсов, чтобы предпринимать полномасштабные боевые действия. Путин сделал достаточно, чтобы привлечь Лукашенко к агрессии против Украины, основным рычагом – стало заявление о перемещении ядерного оружия в Беларусь. Однако и это оказалось не слишком действенным.

"Путин сделал угрозу Лукашенко, но применить ее вряд ли будет способен", – констатировал журналист.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Лукашенко предложил Казахстану ядерное оружие, но с условием Лукашенко предложил Казахстану ядерное оружие. Лукашенко заявил, что никто не выступает против наличия у Казахстана и других стран таких же тесных отношений, как у Москвы с Минском.

Напомним, "Комментарии" писали, - Лукашенко может стать неуправляемым и прибегнуть к шантажу мира, — Ягун Перемещение ядерного оружия из Кремля в Беларусь — может стать красной линией, о которой намекали Китай и Индия.

Читайте на сайте "Комментарии", - Лукашенко впал в истерику: чего боится белорусский диктатор Самопровозглашенный президент Беларуси на днях заявил, что "не собирается умирать", однако его жизнь охватила страх по другой причине.



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