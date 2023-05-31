Почему притих Лукашенко и на что надеется белорусский лидер

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление журналиста-международника Алексея Бурлакова, в Телеэфире.



Лукашенко. Фото из открытых источников

По словам корреспондента, самопровозглашенный белорусский президент, теперь в первую очередь думает о собственном положении, а не о "политических играх". Более того, он хочет сделать шаг назад в войне, а не углубляться в нее еще больше.

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"Лукашенко точно не готов вступать в войну. Теперь он занимается своим здоровьем, потому что хочет жить дальше", – сказал Бурлаков.

Кроме того, в Беларуси нет подготовленных войск и соответствующих ресурсов, чтобы предпринимать полномасштабные боевые действия. Путин сделал достаточно, чтобы привлечь Лукашенко к агрессии против Украины, основным рычагом – стало заявление о перемещении ядерного оружия в Беларусь. Однако и это оказалось не слишком действенным.

"Путин сделал угрозу Лукашенко, но применить ее вряд ли будет способен", – констатировал журналист.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – Лукашенко предложил Казахстану ядерное оружие, но с условием Лукашенко предложил Казахстану ядерное оружие. Лукашенко заявил, что никто не выступает против наличия у Казахстана и других стран таких же тесных отношений, как у Москвы с Минском.

Напомним, "Комментарии" писали, - Лукашенко может стать неуправляемым и прибегнуть к шантажу мира, — Ягун Перемещение ядерного оружия из Кремля в Беларусь — может стать красной линией, о которой намекали Китай и Индия.

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