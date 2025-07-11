Почему пауз в обстрелах РФ больше нет: какие дроны пропускает ПВО Украины

Если раньше между ракетно-дроновыми атаками РФ по Украине было хотя бы несколько дней, то теперь такого промежутка во времени нет. Почему пауз в обстрелах больше нет? Справляется ли украинская ПВО со всеми дронами? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Враг теперь перешел к тактике обстрела не всей Украины во время одной атаки

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV рассказал, что россияне частично изменили тактику воздушных атак по территории Украины, сделав их фактически ежедневными, а периоды условного затишья стали редкостью.

Эксперт отметил, что раньше после массированных ракетных атак потом россияне не запускали ракеты по несколько недель, а "Шахеды" использовали в относительно небольшом количестве.

"Сейчас они немного изменили тактику атак. Нельзя сказать, что это что-то новое, неожиданное. Россияне используют меньше ракет, накапливают их. Вполне можно ожидать, что после дроновой еще будет ракетная атака", — сказал Гетьман.

Эксперт напомнил, что по данным украинской разведки, россияне могут производить 150-160 "Шахедов" в день и хотят этот показатель поднять до 200.

По его словам, вопрос в том – какое количество дронов будет направлено на определенную локацию и будет ли это только дроновая атака, или комбинированная, то есть вместе с ракетами.

Гетьман отмечает, что враг теперь перешел к тактике обстрела не всей Украины во время одной атаки, а сосредотачивается на каком-то одном или двух городах.

При этом отметил, что последние атаки РФ свидетельствуют, что из тех дронов, которые летят на территорию Украины, треть, если не половина – это ложные цели, то есть изделия, сделанные из фанеры и пенопласта, чтобы отвлекать внимание. По его словам, теперь дроны стали использоваться врагом в большом количестве для терроризирования гражданского населения и направлены на разрушение ради самого разрушения, в частности, жилых домов.

ПВО Украины может пропускать дроны "Герберы"

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире "Radio NV" рассказал, что ПВО Украины действительно может пропускать дроны "Гербер". Силы противовоздушной обороны ВСУ больше сосредотачивают внимание на сбивании ударных дронов "Шахед". Все из-за того, что боевая часть "шахедов" как минимум в десять раз больше и эти дроны-камикадзе представляют гораздо более серьезную угрозу.

Эксперт также разъяснил, как стоит воспринимать сообщения о "локально потерянных" вражеских дронах.

"Что такое локационно потерянные — их не видят, где они упали. Это относится исключительно к дронам "Гербера". Пенопластовые дроны с двигателем в 3,5 лошадиных сил. Созданы в Китае, выпущены, все же, в России, но китайская фирма создала. Эти дроны, по скоростным характеристикам не соответствуют "шахедам", они гораздо более медленные. Поэтому, чтобы не перегружать нашу ПВО, есть такой режим — селекция по скорости, и если в аппаратуру ввести такой параметр "не выводить" на экран цели, которые движутся со скоростью менее 150 км в час, то за ними никто не будет наблюдать, и они локационно потеряются", — сказал Романенко.

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