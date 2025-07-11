Почему пауз в обстрелах РФ больше нет: какие дроны пропускает ПВО Украины

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Кравцев Сергей
Если раньше между ракетно-дроновыми атаками РФ по Украине было хотя бы несколько дней, то теперь такого промежутка во времени нет. Почему пауз в обстрелах больше нет? Справляется ли украинская ПВО со всеми дронами? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV рассказал, что россияне частично изменили тактику воздушных атак по территории Украины, сделав их фактически ежедневными, а периоды условного затишья стали редкостью.
Эксперт отметил, что раньше после массированных ракетных атак потом россияне не запускали ракеты по несколько недель, а "Шахеды" использовали в относительно небольшом количестве.
Эксперт напомнил, что по данным украинской разведки, россияне могут производить 150-160 "Шахедов" в день и хотят этот показатель поднять до 200.
По его словам, вопрос в том – какое количество дронов будет направлено на определенную локацию и будет ли это только дроновая атака, или комбинированная, то есть вместе с ракетами.
Гетьман отмечает, что враг теперь перешел к тактике обстрела не всей Украины во время одной атаки, а сосредотачивается на каком-то одном или двух городах.
При этом отметил, что последние атаки РФ свидетельствуют, что из тех дронов, которые летят на территорию Украины, треть, если не половина – это ложные цели, то есть изделия, сделанные из фанеры и пенопласта, чтобы отвлекать внимание. По его словам, теперь дроны стали использоваться врагом в большом количестве для терроризирования гражданского населения и направлены на разрушение ради самого разрушения, в частности, жилых домов.
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире "Radio NV" рассказал, что ПВО Украины действительно может пропускать дроны "Гербер". Силы противовоздушной обороны ВСУ больше сосредотачивают внимание на сбивании ударных дронов "Шахед". Все из-за того, что боевая часть "шахедов" как минимум в десять раз больше и эти дроны-камикадзе представляют гораздо более серьезную угрозу.
Эксперт также разъяснил, как стоит воспринимать сообщения о "локально потерянных" вражеских дронах.
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