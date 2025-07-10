Такого террора еще не было: стало известно, сколько часов РФ атаковала Киевскую область

Российские войска в ночь на 10 июля массированно атаковали Киевскую область дронами и ракетами. В результате обстрела повреждены дома, автомобили, также есть информация о пострадавшем. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Атака на Киевскую область. Фото: из открытых источников

"Почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага на Киевскую область. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты", — говорится в сообщении.

Калашник уточнил, что в Обуховском районе есть пострадавший. Это мужчина 51 года, который получил ранения и был госпитализирован в местную больницу.

В целом последствия вражеской атаки фиксируются в 4 районах области. В частности: в Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, посечены фасады. Еще в одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар, который впоследствии ликвидировали. Кроме того, повреждены два автомобиля. В Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения. В Бориспольском и Обуховском районах тоже обнаружены поврежденные частные дома.

"Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки. Количество поврежденных объектов может увеличиться", — добавил Калашник.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 10 июля оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев, запустив дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела в городе повреждения, пожары, многие районы столицы окутаны в дыму, есть пострадавшие и погибшие.

Стоит отметить, что кошмарить киевлян враг начал сразу после полуночи. Начиная с 01:03 в Киеве объявили воздушную тревогу. В это время Воздушные силы ВСУ фиксировали в Киевской области дронами, а в Киевской ОВА сообщали о работе ПВО.



