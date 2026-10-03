Почему опасны спекуляции о капитуляции Украины: к чему это может привести

Заявления о готовности принять условия агрессора, которые, что немаловажно, не менялись после Стамбула-2022, воспринимаются в Кремле как слабость. Слабые подготовительные действия и предательство завели войну в Украине. Создали иллюзию для агрессора о возможности блицкрига. Слабость провоцирует врага на дальнейшую эскалацию. Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, что дискуссии внутренние можно вести. Даже нужно, но то, что мы видим в последние дни – это не дискуссии, а скоординированная и целенаправленная политическая кампания. Кампания тех, кто хочет занять нишу "миротворцев" и способных к компромиссу.

"Мы это уже в новейшей истории Украины видели. Они так же далеки от пассионарной части народа Украины, как кремлевские. Мы хотим мира не меньше, чем они, но реального длительного мира, а не этой имитации, в условиях, когда враг думает о дальнейшем уничтожении украинцев", – отметил Валерий Чалый.

По его словам, волна хайпа, которую они первыми пытаются оседлать, спекулируя на понятных тяжелых временах и настроениях украинцев в условиях войны, накроет именно их.

Валерий Чалый отмечает, что лидерство – это не хайп. Это совсем другое: повести страну путем достоинства, укрепления и демонстрации, что больше шансов у врагов нет. Именно так можно закончить войну, а капитуляция – не наш путь и нет оснований для этого. Благодаря десяткам тысяч украинцев и украинок, отдавших свою жизнь и продолжающих героически держать оборону.

"Только сила остановит агрессоров и войну, Просьба на коленях принять капитуляцию только привлечет захватчиков к дальнейшим агрессивным действиям. Разве это кому еще не очевидно?!", – подытожил дипломат.

Также издание "Комментарии" сообщало — переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Кремлем получили неожиданное экономическое продолжение. Как пишет The New York Times, Москва и Вашингтон обсуждают возможное многомиллиардное соглашение с международными активами российской нефтяной компании "ЛУКойл".