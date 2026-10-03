Чому небезпечні спекуляції про капітуляцію України: до чого це може призвести

Заяви про готовність прийняти умови агресора, які, що важливо, не змінювалися після Стамбулу-2022, сприймаються у Кремлі, як слабкість. Слабкі підготовчі дії й зрадництво завели війну в Україну. Створили ілюзію для агресора про можливість бліцкригу. Слабкість провокує ворога на подальшу ескалацію. Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Дипломат зазначив, дискусії внутрішні можна вести. Навіть потрібно, але те, що ми бачимо останніми днями – це не дискусії, а скоординована і цілеспрямована політична кампанія. Кампанія тих, хто хоче зайняти нішу "миротворців" і здатних до компромісу.

"Ми вже це в новітній історії України бачили. Вони так само далекі від пасіонарної частини народу України, як і кремлівські. Ми хочемо миру не менше, ніж вони, але реального тривалого миру, а не цієї імітації, в умовах, коли ворог думає лише про подальше знищення українців", – зазначив Валерій Чалий.

За його словами, хвиля хайпу, яку вони першими пробують осідлати, спекулюючи на зрозумілих важких часах і настроях українців в умовах війни, накриє саме їх.

Валерій Чалий наголошує, лідерство – це не хайп. Це – зовсім інше: повести країну шляхом гідності, зміцнення і демонстрації, що більше шансів у ворогів немає. Саме так можна закінчити війну, а капітуляція – не наш шлях і немає для цього підстав. Дякуючи десяткам тисяч українців і українок, які віддали своє життя і продовжують героїчно тримати оборону.

"Лише сила зупинить агресорів і війну, Прохання на колінах прийняти капітуляцію лише заохотить загарбників до подальших агресивних дій. Хіба це комусь ще не очевидно?!", – підсумував дипломат.

Також видання "Коментарі" повідомляло – переговори адміністрації президента США Дональда Трампа із Кремлем отримали несподіване економічне продовження. Як пише The New York Times, Москва та Вашингтон обговорюють можливу багатомільярдну угоду з міжнародними активами російської нафтової компанії "Лукойл".