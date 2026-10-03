Переговори між США та Росією щодо України тепер включають нову масштабну угоду

Переговори адміністрації президента США Дональда Трампа із Кремлем отримали несподіване економічне продовження. Як пише The New York Times, Москва та Вашингтон обговорюють можливу багатомільярдну угоду з міжнародними активами російської нафтової компанії "Лукойл".

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, питання було порушено Володимиром Путіним під час зустрічі зі спеціальними посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Кремлі 5 вересня. За словами співрозмовників NYT, російський лідер запропонував розглянути угоду як спосіб показати російському бізнесу, що співпраця з американськими компаніями знову можлива.

Американська сторона, як стверджується, погодилася опрацювати цей варіант. Потенційна угода може одночасно використовуватися як економічний елемент діалогу Москви та Вашингтона та як інструмент для збільшення пропозиції нафти на світовому ринку.

Міжнародні активи "Лукойлу" включають нафтові родовища, переробні підприємства та мережу автозаправок у різних країнах. На початку року компанія оцінювала їхню вартість приблизно в $20 млрд.

При цьому остаточна ціна та структура можливої угоди поки що невідомі. Серед потенційних покупців розглядається група на чолі з американським інвестором Тоддом Боелі. У ній також беруть участь близькосхідні інвестори та структури уряду США.

Саме зв'язки учасників із американською політичною елітою вже привернули додаткову увагу. Партнери з Катару раніше співпрацювали з Джаредом Кушнером та Іванкою Трамп. Один із близькосхідних фондів також пов'язаний із інвестиційною структурою, створеною Кушнером після роботи у Білому домі.

У можливій угоді може брати участь і американський уряд через Міжнародну фінансову корпорацію розвитку. Там заявили, що потенційна покупка може відповідати інтересам економічної безпеки США та американської зовнішньої політики.

При цьому представники Віткоффа відкидають наявність у нього фінансового інтересу в угоді. Остаточне рішення залежатиме від згоди американської влади та Кремля.

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