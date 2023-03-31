Почему обещанное контрнаступление еще не началось – удалось ли остановить россиян на востоке

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В СМИ и соцсетях ежедневно много говорится о весеннем контрнаступлении, но, между тем, уже фактически позади март, а пока что даже нет намека на то, что ВСУ готовы пойти в атаку, чтобы вернуть ранее захваченные россиянами территории. Почему так происходит? И можно ли говорить, что большое наступление россиян на востоке остановлено и город-крепость Бахмут таки устоял? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросах, собрав мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко уверяет, что контрнаступление ВСУ еще не начинается по понятным причинам. Главная из которых состоит в том, что Украина еще не выполнила все задачи стратегической обороны. Такую позицию эксперт озвучил в эфире общенационального телемарафона.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Игорь Романенко пояснил, украинские защитники должны не только остановить россиян, но и нанести им максимальные потери, заставив их уйти в оборону. Только после этого может начать контрнаступление ВСУ.
С одной стороны, добавил эксперт, ВСУ сосредотачиваются на выполнении именно этих задач, с другой — Украина формирует стратегические резервы для подготовки и осуществления контрнаступательных действий.
Генерал добавил, у будущего контрнаступления может быть не одно направление, а несколько.
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что российским войскам уже не хватит сил и ресурсов, чтобы захватить Бахмут. Для окружения города противнику нужно где-то 30 км запаса по фронту, а это даже технически невозможно, потому что с двух сторон он будет атакован украинскими гарнизонами. Свое мнение эксперт озвучил в эфире канала "Эспрессо".
Роман Свитан добавил, что увеличение численности войск противника совершенно ни к чему не приводит, только увеличиваются потери россиян.
Читайте также на портале "Комментарии" — какие ожидания на дипломатическом и военном фронтах в Украине – на что делает ставку Запад.
Обсуждения
Новости