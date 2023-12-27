Почему нужно строить полноценные линии обороны: объяснение офицера

Силам обороны Украины очень сложно держать оборону в городах, которые полностью разрушают российские захватчики. Поэтому необходимо переходить к строительству полноценной оборонительной линии без привязки к городам. Об этом пишет в Telegram заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, передает портал "Комментарии".

Оккупанты полностью разрушают города. Фото из открытых источников

Тактика п*д*ров, особенно ее видно на Донецком направлении, — стирать под ноль один населенный пункт за другим. Только так они могут продвигаться", – написал Максим Жорин.

Майор ВСУ отметил, что украинским военным очень сложно держать оборону в разрушенных городах, от которых осталось только название, поскольку там нет подвалов, зданий и каких-либо сооружений, за которые можно зацепиться и обороняться.

Поэтому, по мнению Максима Жорина, все целесообразнее становится строительство полноценной линии обороны, которая не будет опираться на названия населенных пунктов.

Офицер убежден, что благодаря оборонительным линиям будет гораздо легче сдержать и разбить силы врага, а впоследствии и развивать контрнаступательные действия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин подверг критике мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Офицер предложил нежелающим вступать в ряды ВСУ посмотреть на фотографии полностью разрушенного города Марьинка Донецкой области и задуматься над тем, что российские оккупанты могут то же самое сделать с их родным населенным пунктом. Максим Жорин отметил, что населенные пункты, за которые шли бои, уже не отстроить и не восстановить. Как города, добавил майор ВСУ, "они теперь живут только в Google".

