Почему нужно мобилизовать заключенных: аргументы офицера ВСУ

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что в ряды Вооруженных сил Украины необходимо мобилизовать лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом Жорин написал в своем Telegram-канале, передает портал "Комментарии".

В ВСУ заговорили о мобилизации заключенных. Фото из открытых источников

По словам майора ВСУ, заключенных можно мобилизовать в ряды украинской армии, если учитывать, что работа с ними требует особого подхода.

"Я совершенно за такую историю (мобилизацию заключенных – ред.). Но нужно понимать, что это достаточно сложный человеческий ресурс. Есть некоторые особенности в работе с этой категорией. В первую очередь, мы говорим о дисциплине", — подчеркнул Максим Жорин.

Майор ВСУ отметил, что, безусловно, на заключенных не стоит рассчитывать в полном объеме. Впрочем, убежден он, выполнение части задач можно было бы возложить на них.

"При правильном подборе кадровых офицеров, которые могли бы руководить такими подразделениями, и при очень грамотном отборе всего командного состава такие люди точно могли бы принести пользу на фронте", — добавил Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не подпишет законопроект, предусматривающий обязательную мобилизацию женщин в ряды Вооруженных сил Украины. Вместе с тем президент не исключает, что может поддержать снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, если услышат от Генерального штаба убедительные аргументы, почему это нужно сделать.

"Комментарии" также писали, что президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США американо-украинские отношения и уровень помощи, вероятно, претерпят ощутимые изменения, что может повлиять на ход войны в Украине.

