Почему нужно мобилизовать заключенных: аргументы офицера ВСУ

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Марьян Ощановский
Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что в ряды Вооруженных сил Украины необходимо мобилизовать лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом Жорин написал в своем Telegram-канале, передает портал "Комментарии".
В ВСУ заговорили о мобилизации заключенных. Фото из открытых источников
По словам майора ВСУ, заключенных можно мобилизовать в ряды украинской армии, если учитывать, что работа с ними требует особого подхода.
Майор ВСУ отметил, что, безусловно, на заключенных не стоит рассчитывать в полном объеме. Впрочем, убежден он, выполнение части задач можно было бы возложить на них.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не подпишет законопроект, предусматривающий обязательную мобилизацию женщин в ряды Вооруженных сил Украины. Вместе с тем президент не исключает, что может поддержать снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, если услышат от Генерального штаба убедительные аргументы, почему это нужно сделать.
"Комментарии" также писали, что президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США американо-украинские отношения и уровень помощи, вероятно, претерпят ощутимые изменения, что может повлиять на ход войны в Украине.
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