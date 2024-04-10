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Почему нужна демобилизация: офицер ВСУ раскритиковал позицию Генштаба

Рада отказалась принимать норму о демобилизации после 24/36 месяцев пребывания на фронте

сегодня, 21:23
Автор:
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Марьян Ощановский
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Верховная Рада совершила ошибку, отказавшись решить вопрос демобилизации военных после длительного пребывания на фронте, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник.

Почему нужна демобилизация: офицер ВСУ раскритиковал позицию Генштаба

В Украине не будут проводить демобилизацию. Фото из открытых источников

"Вопрос демобилизации не нужно было поднимать или все-таки дожимать. Валерий Залужный в свое время ясно определил, что демобилизация возможна при условии мобилизации 500 тысяч украинцев. После этого начался стон вечно уставших. К сожалению, этот стон услышали. Как следствие, нет большой мобилизации – нет большой демобилизации", — подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что крайним в этой истории является простой солдат в окопе, а заложником – эффективная мобилизация, поскольку нет определенности, на какой срок может быть мобилизованный человек.

Военнослужащий выразил надежду, что Главнокомандующий ВСУ все же изменит свое решение или предоставит обществу адекватный план решения проблемы. Иначе, считает он, в украинской армии будут проблемы, с которыми действующая система морально-психологического обеспечения не справится.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия накапливает ресурсы для длительной войны, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Должны рассчитывать исключительно на самих себя — строить собственный ВПК, инвестировать во внутренние разработки. Украине придется воевать, пока существует Москва в сегодняшнем виде", — отметил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что минобороны России продолжает искать в женских колониях кандидаток для отправки на войну с Украиной. Сотрудники министерства посетили по меньшей мере четыре исправительных учреждения, где вербовали россиянок на войну против Украины. В Ивановской области военных интересовала женская колония №3, расположенная в Кинешме. "У кого есть медицинское образование — вербовали в медперсонал. Остальные — в штурмовые подразделения", — рассказал адвокат.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02AcxrRYhehDpwdTMEnh6sscp6GdQQccfj1tDHkeaq5XTgsKRz1mLHqxeBayiA5aHpl&id=100000878673787
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