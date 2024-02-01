Почему нельзя замораживать войну с РФ: объяснение бойца ВСУ

Заморозка войны усугубит внутренние распри в Украине тогда, как РФ воспользуется затишьем на фронте для усиления своего военного потенциала, убежден заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

В ВСУ рассказали, чем опасно перемирие на фронте. Фото из открытых источников

"С одной стороны, хорошо, что есть критики, которые заставляют власть шевелиться. С другой стороны, эта критика приобрела деструктивные формы. Она совпадает полностью с российской подрывной деятельностью внутри Украины. У нее с 5-м управлением ФСБ одинаковые задачи", — заявил военнослужащий.

По мнению Евгения Карася, без победы Украины от прекращения войны выиграет Россия, поскольку полностью перейдет на военные рельсы и избавится от международного давления.

В то же время с наступлением затишья на фронте Украина погрузится во внутренние проблемы, добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что весной начнется новое контрнаступление ВСУ. Глава ГУР рассказал, что сейчас Украина выжидает, когда полностью иссякнет наступление России, которое началось осенью прошлого года. Буданов также сообщил, что в ходе последнего наступления, которое началось в ноябре 2023 года, РФ добилась незначительных успехов, однако намеченных целей не добилась.

"Комментарии" также писали , что майор ВСУ Максим Жорин считает, что российская армия не планирует останавливаться и дойдет туда, куда сможет физически дойти. Он отметил, что на западные государства они транслируют "готовность Путина к компромиссу и переговорам" тогда, как сам Путин открыто говорит о планах продолжать захват новых территорий. "На самом деле Россия вообще не собирается останавливаться. Российские войска придут ровно туда, куда физически смогут дойти. И эти планы по Украине не ограничиваются", — подчеркнул офицер ВСУ Жорин.

