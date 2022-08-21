Почему неделю будут работать дистанционно работники правительственного квартала: подробности

Работники, имеющие рабочие места в правительственных учреждениях, расположенные в столичном правительственном квартале, получили рекомендации осуществлять свои рабочие обязанности дистанционно в течение следующей недели.

На следующей неделе сотрудников правительственного квартала просят работать удаленно (фото из открытых источников)

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на анонимных информаторов Верховной рады и Кабинета министров.

Здесь главная рекомендация – выполнять свои рабочие обязанности удаленно на следующей рабочей неделе, в том числе с 22 по 24 августа.

Но официальный документ с такой установкой пока отсутствует.

Анонимный источник медиа в парламенте отмечает, что в парламентском помещении в эти дни так или иначе будут находиться определенные сотрудники, например, ответственные за визиты представителей международных делегаций.

Вместе с тем, информатор в Правительстве рассказал, что оно в это время будет работать по обычному режиму. Ведь, как он утверждает, многие работники и до этого работали отдаленно. Причина – регулярные воздушные тревоги, вносящие нарушения в привычный распорядок рабочего дня.

Издание отмечает, что эти вынужденные меры введены в связи с повышением риска нападений со стороны РФ на праздник и аналогичные даты.

По словам источника издания, имеющего отношение к исполнительной власти, это объясняется повышенными мерами безопасности на государственные праздники.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Обновлены сигналы воздушной тревоги: как они сейчас звучат. Из-за ядерного шантажа РФ в Украине создали несколько сигналов тревоги, которые будут извещать о различных видах угрозы. Кроме уже хорошо знакомого звука прибавятся и другие сигналы. О новых сигналах воздушной тревоги сообщают в Центре противодействия дезинформации.

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