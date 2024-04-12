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Почему не сработала защита Трипольской ТЭС: Найем нашел объяснение

Председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры считает, что для эффективной защиты ТЭС нужно было применить еще соответствующие средства ПВО

сегодня, 15:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Трипольская ТЭС была очень большим объектом, который невозможно было полностью защитить только инженерными сооружениями. Нужно было применить еще соответствующие средства ПВО. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в колонке НВ высказал председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

Почему не сработала защита Трипольской ТЭС: Найем нашел объяснение

Мустафа Найем. Фото из открытых источников

Так, Госагентство защищает лишь часть энергетических объектов распределительной сети, но далеко не все. Специалисты работают над защитой 22 распределительных подстанций "Укрэнерго" вторым и третьим уровнем защиты — от дронов и ракет. Что касается третьего уровня защиты, строительство этих сооружений — недофинансировано.

"Что касается объектов "Центрэнерго", Агентство восстановления не было приобщено к их защите, в том числе Трипольской ТЭС. При этом следует заметить, что Трипольская ТЭС — это очень большой объект, защитить его полностью только защитными инженерными сооружениями без применения соответствующих средств ПВО, думаю, невозможно", — пояснил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — в четверг, 11 апреля, россияне устроили очередную массированную атаку по украинской энергосистеме. В результате была уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. В НЭК "Укрэнерго" уже призвали украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00, ссылаясь на нарастающий дефицит электроэнергии. На фоне всех этих новостей начали всплывать сообщения председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема в Facebook о том, что фортификационные сооружения на всех энергообъектах, включая Трипольскую ТЭС, хорошо защищены и как показала массированная атака 22 марта этого года, способны выдержать прямые и косвенные удары ракет и дронов. Почему же в итоге мы потеряли одну из самых мощных ТЭС, прекрасно понимая, что она может быть мишенью врага? Не вышло ли так, что деньги из госказны были потрачены неэффективно? Почему наша энергетика становятся всё более уязвимой? Какие могут быть последствия? Как решить проблему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://biz.nv.ua/ukr/experts/tripilska-tes-rosiya-hoche-znishchiti-ukrajinsku-energosistemu-chi-varto-chekati-blekautu-50409460.html?code=f4b0b3d0-b643-4919-b745-20b0d0281fca
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