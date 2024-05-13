Почему наступления россиян на Харьков не будет: на каких участках РФ попытается прорвать фронт

Наступление россиян в Харьковскую область продолжает находиться в центре внимания. Действительно ли цель россиян – Харьков? Могут ли оккупанты попытаться наступать еще на двух-трех направлениях? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Наступление создало вал информационного потока в России

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 Канала" заявил, что наступление россиян в Харьковской области было подготовлено спешно, российские оккупанты не успели как следует подготовить силы.

Эксперт обратил внимание на тот момент, что активно атакующий враг Волчанск расположен на расстоянии всего около 10 километров от линии фронта, то есть, от границы с РФ. Таким образом, россияне могут еще над Белгородом сбрасывать бомбы, которые будут планировать до Волчанска, разрушая город, как Бахмут, Авдеевку и Часов Яр.

"Это очень серьезное боевое средство, которое россияне очень сильно применяют в последнее время. Сбивать его практически невозможно. Только уничтожать российские Су-34 над Белгородом. Приблизительно такие действия можно сейчас только противопоставить таким ударам", — рассказал эксперт.

Он считает, что оккупанты начали наступление без оперативных резервов, а, следовательно, он начался спешно — раньше, чем рассчитывало командование ВСУ. При этом наступления на Харьков не будет.

"Это наступление создало вал информационного потока в России, в их пабликах, который перебил негатив от провальных наступательных действий на Часов Яр и в районе Очеретиного. В течение недели у них был провал за провалом на восточном фронте", — отметил Свитан.

Россияне будут пытаться атаковать больше там, где смогут развить определенный успех

Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что российские захватчики готовятся начать наступление на еще двух-трех участках фронта Харьковщины и, возможно, даже Сумщины.

"Сейчас продолжаются тяжелые активные бои. Прослеживается активность врага, что он хочет начать наступление на еще двух-трех отрезках Харьковщины и, возможно, даже Сумщины из района Грайворона на Большую Писаревку. То есть там сейчас формируются определенные группировки врага. Далее они так же планируют — западнее Харькова активизироваться. Наши силы готовятся это все отражать. Враг действительно совершил стремительный прорыв, который не получился настолько стремительным, потому что их начали достаточно мощно останавливать наши силы, и это удается", — отметил эксперт.

В то же время, по словам аналитика, вопреки оборонительным рубежам, оккупанты имеют преимущество в воздухе и активно применяют авиацию для ударов, в том числе С-300 и беспилотники.

"Если мы говорим о стратегических целях, они могут состоять из двух вещей. На данном этапе мы отслеживаем активность с точки зрения пограничной полосы и создания там так называемой буферной зоны. Это действительно так. И нет прямых непосредственных угроз Харькову", – отметил эксперт.

Он также объяснил, что как только россияне видят, что где-то есть возможность развить успех, пытаются там давить. Именно поэтому нельзя исключать, что враг перебросит какую-то часть сил из южного направления.

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