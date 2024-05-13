Почему наступления россиян на Харьков не будет: на каких участках РФ попытается прорвать фронт

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Кравцев Сергей
Наступление россиян в Харьковскую область продолжает находиться в центре внимания. Действительно ли цель россиян – Харьков? Могут ли оккупанты попытаться наступать еще на двух-трех направлениях? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 Канала" заявил, что наступление россиян в Харьковской области было подготовлено спешно, российские оккупанты не успели как следует подготовить силы.
Эксперт обратил внимание на тот момент, что активно атакующий враг Волчанск расположен на расстоянии всего около 10 километров от линии фронта, то есть, от границы с РФ. Таким образом, россияне могут еще над Белгородом сбрасывать бомбы, которые будут планировать до Волчанска, разрушая город, как Бахмут, Авдеевку и Часов Яр.
Он считает, что оккупанты начали наступление без оперативных резервов, а, следовательно, он начался спешно — раньше, чем рассчитывало командование ВСУ. При этом наступления на Харьков не будет.
Военный эксперт Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона заявил, что российские захватчики готовятся начать наступление на еще двух-трех участках фронта Харьковщины и, возможно, даже Сумщины.
В то же время, по словам аналитика, вопреки оборонительным рубежам, оккупанты имеют преимущество в воздухе и активно применяют авиацию для ударов, в том числе С-300 и беспилотники.
Он также объяснил, что как только россияне видят, что где-то есть возможность развить успех, пытаются там давить. Именно поэтому нельзя исключать, что враг перебросит какую-то часть сил из южного направления.
Читайте на портале "Комментарии" — начальник сил обороны Харькова рассказал, что происходит на Харьковщине и к чему готовиться.
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