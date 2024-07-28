Почему Моди едет в Украину: какой ключевой пункт переговоров с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует визит в Украину на 23 августа. Бывший дипломат и политический эксперт Вадим Трюхан считает, что Индия будет искать выгоды от встречи Моди и Зеленского в Украине.



Владимир Зеленский и Нарендра Моди. Фото из открытых источников

После раскритикованного Зеленским визита Моди к Путину, индийский лидер готовится приехать в Украину. По словам Вадима Трюхана, Индия будет пытаться извлечь пользу от дипломатии с Украиной, в частности улучшить отношения с США.

"Доверять визиту Моди в Россию и его объятиям с Путиным не следует. Это восточная дипломатия. Если есть цель, индусы идут к ней любыми способами… Что же касается Украины, то Индия – это страна, которую Соединенные Штаты пытаются привязать к России. Для индусов также крайне важно поддерживать хорошие отношения с США, потому что это им помогает в противостоянии с Китаем в регионе", — говорит Трюхан и отмечает спорные территории между странами, где время от времени возникают вооруженные столкновения.

Помимо поддержания отношений с США, Индия также имеет экономические интересы в Украине.

"Фактически индусы работают на рост своей экономики, а с другой стороны, они же не собираются порывать с демократическим миром — из США, ЕС, то есть с теми государствами, которые для их рынков являются инвесторами. Плюс Украина, в которой огромные инвестиции вложены в ее экономику, в частности, не нужно забывать предприятие "MITTAL STEEL", размещенное в Кривом Роге. И это только один пример, а таких примеров немного меньшего размера достаточно много", — подчеркнул Трюхан.

Политический эксперт также указывает, что Индия может принести пользу и Украине, ведь может принять участие во втором Саммите мира.

"Мне кажется, что ключевым пунктом переговоров будет как раз участие Индии во втором Саммите мира. Если Индия примет участие на самом высоком уровне в этом мероприятии и займет там проактивную позицию – это будет серьезный позитив", — добавил эксперт.

Больше о причинах визита Моде в Украину читайте в статье: "После Москвы в Киев: почему Моде собрался в Украину, может ли это приблизить мир".