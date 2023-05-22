Почему мариупольцы оставляют на балконах своих квартир надпись «Люди»

Одним из способов остается протест оккупантам в виде надписи "Люди". Такое мнение в телеэфире высказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишут "Комментарии".

Надпись "Люди". Фото из открытых источников

Таблички с этим словом мариупольцы развешивают на балконах квартир или окнах. Это вызывает возмутительные эмоции у украинского общества и в определенной степени оказывает влияние на самих захватчиков.

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"Данный вид сопротивления этими надписями осуществляется. Уже все мариупольцы понимают, что это работает. Ситуация влечет за собой резонанс, и на нее реагируют оккупанты внутри. Пока это единственный безопасный протест, который могут себе позволить украинцы", — подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Также Андрющенко отметил, что соответствующие призывы с надписями появились после того, как российские солдаты начали массово заселять в квартиры гражданских или военных из РФ. Если в домах соответствующие условия, то оккупанты остаются там проживать. Если нет, окружают многоэтажку забором и оставляют таблицу "ремонт", но на самом деле ничего не делают дальше.

"Объезды организуют вечером, смотрят в окна, где не горит свет. Потом ищут квартиры, где уже никто не живет. Случается, сразу идут в заселенные дома. Если у гражданских нет документов, доказывающих их право собственности, их оставляют на улице, говоря: "Это не ваш дом". В лучшем случае предлагают место в общежитии", — заметил он.

В то же время, по словам советника мэра Мариуполя, эти общежития – поселения, где невозможно жить. Они больше похожи на колонии лёгкого режима. Итак, люди борются до последнего, отстаивая свое.

Напомним, "Комментарии" писали, - Будет ли рагедией уход ВСУ из Бахмута – успели ли наши войска выполнить главную задачу. Сейчас украинские защитники оттесняют врага с флангов и он концентрируется на руинах Бахмута, где негде спрятаться, обустроить позиции.