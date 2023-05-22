Почему мариупольцы оставляют на балконах своих квартир надпись «Люди»

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Белоокая Ира
Одним из способов остается протест оккупантам в виде надписи "Люди". Такое мнение в телеэфире высказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишут "Комментарии".
Надпись "Люди". Фото из открытых источников
Таблички с этим словом мариупольцы развешивают на балконах квартир или окнах. Это вызывает возмутительные эмоции у украинского общества и в определенной степени оказывает влияние на самих захватчиков.
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Также Андрющенко отметил, что соответствующие призывы с надписями появились после того, как российские солдаты начали массово заселять в квартиры гражданских или военных из РФ. Если в домах соответствующие условия, то оккупанты остаются там проживать. Если нет, окружают многоэтажку забором и оставляют таблицу "ремонт", но на самом деле ничего не делают дальше.
В то же время, по словам советника мэра Мариуполя, эти общежития – поселения, где невозможно жить. Они больше похожи на колонии лёгкого режима. Итак, люди борются до последнего, отстаивая свое.
Напомним, "Комментарии" писали, - Будет ли рагедией уход ВСУ из Бахмута – успели ли наши войска выполнить главную задачу. Сейчас украинские защитники оттесняют врага с флангов и он концентрируется на руинах Бахмута, где негде спрятаться, обустроить позиции.
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