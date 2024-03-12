Почему Макрон стал таким решительным по поводу войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в конце февраля сделал резонансное заявление о возможности введения войск НАТО в Украину. Затем французский президент подтвердил свои слова и заявил, что это было спланированное заявление. Далее Макрон прямо указал, что одной из возможностей отправки войск в Украину будет прорыв России к Киеву или Одессе. Однако почему Макрон стал таким решительным по отношению к Украине. Аналитик Юрий Богданов назвал пять причин.



Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото с открытых источников

1. Поражение Украины не выгодно для Франции

Юрий Богданов указывает, что в случае поражения Украины или невыгодных мирных условий может привести к серии негативных последствий в Европе. Они касаются к еще около 10 млн. украинских беженцев, которые создадут экономическое и социальное напряжение в ЕС. Кроме того, Россия может продолжить военные действия на Молдову, Польшу или страны Балтии, что создаст катастрофическую ситуацию для экономики ЕС.

2. Тени прошлого

Во Франции сравнивают войну в Украине с Судетами 1938, которые были отданы Гитлеру, чтобы "успокоить" его агрессию. Однако, в последствии сама Франция оказалась под оккупацией на четыре года. Тогда как активная помощь Польше от Франции в 1918 году помогла остановить советскую Россию.

3. Конкуренция за лидерство в ЕС

Хотя Германия считается лидером ЕС и значительно опережает другие страны в помощи Украине, Эммануэль Макрон пользуется нерешительностью Олафа Шольца по поводу отправки ракет и пытается перехватить инициативу.

4. Красные линии

После длительных и постоянных угроз России ядерным апокалипсисом оказалось, что "красные линии" находятся только в головах европейцев. Таким образом, Макрон своими заявлениями о возможности ввести войска в Украину сдвигает очередные "красные линии". В этой фазе противники не делают резких шагов, чтобы не произошло быстрого столкновения, но малыми шагами нарушают "красные линии" друг друга, объясняет Богданов.

5. Субъектность Франции и Европы

Макрон поддерживает субъектность и независимость Европы от США и Китая. Чтобы ЕС мог и дальше таким оставаться, он должен принимать открытое участие в противостоянии этих двух стран в мировой политике. А противостояние против РФ остается основным инвентарем для Европы.

В итоге Богданов считает, что любой формат участия военных западных стран выгоден Украине, в частности это касается увеличения количества оружия, охраны границы, высвобождения сил. Кроме того, это будет дополнительным инструментом давления на Россию в возможных переговорах в будущем.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на возможность введения войск НАТО в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, военные каких стран НАТО уже могут присутствовать в Украине.