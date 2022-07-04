Почему Лукашенко откладывает официальное вступление в войну – кто еще может стать союзником Путина

Насколько опасен "белорусский фактор" в ракурсе вовлечения Республики Беларусь (РБ) в войну России против Украины? Может ли Путин вовлечь в свою кровавую авантюру еще кого-то, кроме Лукашенко? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

Беларусь уже давно в войне, а дополнительных союзников России не наблюдается

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, экс-председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 гг), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Беларусь является точно такой же страной-агрессором, как РФ, с 24 февраля этого года. Мне непонятны сентенции некоторых наших политиков, которые пытаются каким-то образом отторгнуть РБ от агрессивных действий РФ. Забывая, что и вторжение происходило с территории Беларуси, и ракетные обстрелы шли и идут оттуда, и самолета поднимаются с территории РБ, чтобы бомбить наши города. А после 24 февраля наши бойцы, которые работали на Черниговщине, неоднократно рассказывали, что именно белорусские полицейские подразделения шарили по украинским селам в поисках ветеранов АТО, ветеранов вооруженных сил".

Георгий Тука акцентирует, что именно поэтому Беларусь – точно такая же страна-агрессор как Россия.

"И, если будет принято решение об использовании сухопутных сил РБ против нашего государства, лично для меня это не станет неожиданностью. Надеюсь, наши вооруженные силы готовы к подобному ходу событий. И белорусы в итоге получат то, чего заслуживают – а именно эшелоны трупов своих вояк", – отмечает эксперт.

По его словам, у Путина были попытки втянуть в свою военную авантюру других союзников по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан). Но Кремль, подчеркивает он, получил неожиданный для себя отпор и откровенное нежелание участвовать в российской агрессии.

"Так что дополнительных так называемых союзников у России на данный момент я не наблюдаю", – резюмирует Георгий Тука.

Лукашенко намекает на вероятность вторжения, сыплет антиукраинскими, антизападными заявлениями и бряцает оружием у наших границ

По мнению Игоря Рейтеровича, руководителя политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития, Беларусь на сегодняшний день – единственная страна, которая потенциально может быть прямо втянута в войну с Украиной.

"Косвенно Беларусь и так принимает в этом участие. Это и предоставление территории для размещения российских войск, и нанесение ракетно-бомбовых ударов по Украине, и непосредственно вторжение россиян с территории РБ. Но пока белорусская армия прямо в войне не задействована. И, судя по заявлениям Лукашенко, он будет петлять до последнего", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что Лукашенко фактически загнали в угол требованием начать воевать на стороне России.

"Но он пытается всячески выкрутиться – и не сделать последнего шага. Поскольку понимает, что, если это произойдет – тут же будет поставлен крест на его даже номинальной власти в Беларуси. При таком раскладе, его или быстренько сместят сами россияне на более управляемого, русифицированного политика. Либо режим Лукашенко будет сметен самими белорусами в результате прогнозируемого провала немотивированной и не имеющей боевого опыта армии РБ в Украине", – поясняет Игорь Рейтерович.

Понимая это, Лукашенко всячески откладывает официальное вступление РБ в войну, уверен эксперт. И будет это делать, насколько у него хвати сил, умения и времени.

"В то же время, он то и дело намекает на вероятность такого развития событий, сыплет антиукраинскими, антизападными заявлениями и бряцает оружием у наших границ", – напоминает Игорь Рейтерович.

Он уверен, что снимать с повестки дня угрозу белорусского вторжения нельзя. Но по состоянию на сегодня оценивает ее вероятность в 30%.

"Однако ситуация может кардинально измениться в ближайшее время, если Россия, желая достичь хоть каких-то успехов, задействует все рычаги давления на Лукашенко, по сути, поставив ему ультиматум, – предупреждает эксперт. – Вовлечь в войну еще кого-то, некие независимые страны, признанные такими на уровне международного сообщества, у Кремля не удастся. Кроме, понятно, РБ. Даже наиболее преданные РФ союзники по ОДКБ (те же армянские власти) категорически отказались подыгрывать имперским амбициям Путина. Во-первых, потому что в итоге это лишь взорвет их собственные внутренние проблемы и воспламенит старые конфликты (а они есть практически у всех). Во-вторых, они понимают, что сразу же окажутся под ударом серьезных санкций со стороны Запада. В-третьих, думаю, они не верят в успех путинской авантюры. Соответственно – не желают ввязываться в заведомо проигрышное дело".

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