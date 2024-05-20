Почему легче пока не станет: в Третьей штурмовой рассказали о планах россиян

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Кравцев Сергей
У россиян действительно недостаточно сил для того, чтобы попытаться захватить Харьков. Поэтому можно предположить, что, скорее всего, взятие города и не стоит на сегодняшний день целью путинского режима. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в Телеграмм высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, в направлении Сумской области происходит накопление, и враг время от времени проводит перегруппировку свои подразделений.
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Также издание "Комментарии" сообщало — россияне продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении, оккупируя новые села и приближаясь к городу Волчанск. На Западе военные эксперты, некоторые политики и аналитики всё чаще стали признавать, что совершили огромную ошибку, затягивая с предоставлением помощи Украине из-за опасений, что это вызовет новую эскалацию со стороны России. Путин и так постоянно "эскалирует", в том числе сметая ракетами и дронами украинские города и инфраструктуру. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас на фронтах российско-украинской войны.
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