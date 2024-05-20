Почему легче пока не станет: в Третьей штурмовой рассказали о планах россиян

У россиян действительно недостаточно сил для того, чтобы попытаться захватить Харьков. Поэтому можно предположить, что, скорее всего, взятие города и не стоит на сегодняшний день целью путинского режима. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в Телеграмм высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Усиление давления будет – видим по данным разведки. Но это все равно больше похоже на задачу по растягиванию наших ресурсов, ослаблению сил на других направлениях и уменьшению наших резервов", — считает военный.

По его словам, в направлении Сумской области происходит накопление, и враг время от времени проводит перегруппировку свои подразделений.

"Пока количество говорит об аналогичной задаче – оттягивание сил украинской армии. Ну, а, когда говорят о кадыровцах, то это вообще на какой-то несерьезный лад настраивает. Хотя в целом ситуация на фронте достаточно сложная, и легче в ближайшее время точно не будет – наоборот, впереди тяжелое лето с тяжелыми боями", — добавил военный.

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Также издание "Комментарии" сообщало — россияне продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении, оккупируя новые села и приближаясь к городу Волчанск. На Западе военные эксперты, некоторые политики и аналитики всё чаще стали признавать, что совершили огромную ошибку, затягивая с предоставлением помощи Украине из-за опасений, что это вызовет новую эскалацию со стороны России. Путин и так постоянно "эскалирует", в том числе сметая ракетами и дронами украинские города и инфраструктуру. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" происходящее сейчас на фронтах российско-украинской войны.



