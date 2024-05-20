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NYT раскрыло хитрость: каким новым способом Украина пытается сорвать российское наступление

ВСУ стремятся взорвать энергетическую инфраструктуру РФ

сегодня, 06:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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С осени прошлого года российские оккупационные войска фактически имеют преимущество на поле боя, что позволяет им совершать наступательные действия по разным направлениям фронта, чтобы прорвать украинскую оборону. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

NYT раскрыло хитрость: каким новым способом Украина пытается сорвать российское наступление

ВСУ. Фото: из открытых источников

Журналисты обращают внимание, что Россия недавно открыла новый фронт в Харьковской области, захватив несколько населенных пунктов и заставив ВСУ отойти на другие позиции. После чего армия РФ пытается максимально воспользоваться ситуацией, а именно прорвать "ослабленную украинскую оборону".

"Частью стратегии Украины, направленной на то, чтобы сорвать это медленное, но неуклонное наступление, является продолжительная воздушная кампания против российских объектов, поставляющих топливо и другие нефтепродукты для танков, кораблей и истребителей", — говорится в материале NYT.

Авторы материала напомнили, что в воскресенье шесть украинских беспилотников нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России, что заставило завод остановить работу.

Также украинские войска стремятся взорвать российскую энергетику, являющуюся основой российской экономики и военных усилий. США опубликовали отчет, в котором отметили, что действия ВСУ "вывели из строя около 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей", поэтому к середине марта внутренние цены на бензин и дизельное топливо в России выросли на 20-30%. Такие данные были собраны с конца января по конец марта.

Кроме того, в воскресенье в России заявили, что ей удалось уничтожить 9 украинских ракет, летевших в Крым.

В NYT отметили, что Россия превратила украинский полуостров в центр военной логистики для переброски войск и боеприпасов на поле боя на юге страны. Также россияне используют Крым "как стартовую площадку для запуска беспилотников и ракетных атак".

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