Почему Крымский мост до сих пор не уничтожен: в ВМС ВСУ назвали две причины

Керченский мост является незаконно построенным сооружением. Однако он до сих пор не уничтожен потому, что у ВСУ есть приоритетность целей. К тому же мешают определенные мероприятия, которые проводит Россия. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Эспрессо" рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Спикер оценил возможность ВМС уничтожить данный мост, учитывая имеющееся количество ресурсов.

По словам Дмитрия Плетенчука, подразделения ВМС ВСУ уже не раз поражали объекты, которые находились в восточной части Азовского моря.

"Это и Краснодарский край, и Ейск, порт "Кавказ"... То есть, если взять карту (сравнить расстояние — ред.), то понятно, что мост находится в зоне поражения наших систем вооружения. Но это ни для кого не секрет, что все эти системы работали даже дальше, чем находится эта незаконная пристройка", — сказал Плетенчук.

Поэтому, по его словам, если брать чисто технически и, учитывая, что Азовское море находится под огневым контролем ВСУ, то военные моряки имеют возможность поразить мост.

"Но не следует забывать, что есть приоритетность целей. Но о том, что есть противодействие со стороны врага. И все эти факторы влияют на конечный результат, скажем так", – говорит Плетенчук.

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