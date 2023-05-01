Почему Крым не освободят во время контрнаступления ВСУ – что станет его началом

После серии взрывов во временно оккупированных Крыму, Мелитополе снова актуализировалась тема деоккупации юга Украины. Каковы шансы у ВСУ во время ожидаемого контрнаступления освободить Крым? И что станет знаком о начале массированного контрудара украинских войск? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось, собрав мнения экспертов.

Крым. Фото из открытых источников

ВСУ сделают все, чтобы произошел процесс изоляции полуострова

Военный эксперт Александр Коваленко скептически оценивает вероятность деоккупации аннексированного Крыма во время ожидаемого контрнаступления ВСУ. Своим мнением на этот счет эксперт поделился в интервью каналу АТР.

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По информации Коваленко, страна-агрессор сегодня сконцентрировала ориентировочно 15 батальонно-тактических групп. Этого количества недостаточно, чтобы Кремль мог быть уверенным в удержании полуострова, но есть один момент, которые нужно учитывать.

"Когда начнется контрнаступление, например, на юге, куда эта стая их будет бежать в первую очередь? Какая-то, конечно, в сторону Мариуполя и южного Донбасса, но львиная доля вернется в Крым. Это резко увеличивает с 15 БТГ до примерно 100", — пояснил эксперт.

Он прогнозирует, что как только ВСУ выйдут на административные границы Крыма, наступит оперативная пауза. Украина будет готовить новое оружие, новую логистику для боевых действий за Крым.

"Сама оперативная пауза переходит в этап подготовки к активизации контрнаступления. При этом происходит процесс изоляции полуострова, это во-первых. И планомерное уничтожение потенциала присутствия российских оккупантов на полуострове. Они не смогут полноценно компенсировать потери, силы и средства, поскольку будет изоляция. Под изоляцией я подразумеваю уничтожение Крымского моста и блокирование судоходства в Черном и Азовском морях. Такая возможность у нас есть", — отметил эксперт.

Через Крым россияне могут летать до Мелитополя и довозить военную амуницию

Военный эксперт Роман Свитан в эфире "1+1" рассказал, что явным сигналом о старте украинского контрнаступления должно стать уничтожение Крымского моста.

"Мы сидели и ждали пока они его (Ред. – Крымский мост) восстановят, чтобы уже конкретно его отминусовать. Исходя из дислокации войск и самого оптимального развития событий в наступлении, то оптимальный вариант как раз начать наступление с уничтожения Крымского моста. Это должно быть именно самим началом, потому что через Крымский мост будут идти основные типы вооружений и военной амуниции", — рассказал Роман Свитан.

По его словам, после того, как будет разрушен Крымский мост, украинским войскам можно начать активно продвигаться в сторону Азовского побережья.

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