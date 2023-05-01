Почему Крым не освободят во время контрнаступления ВСУ – что станет его началом

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Кравцев Сергей
После серии взрывов во временно оккупированных Крыму, Мелитополе снова актуализировалась тема деоккупации юга Украины. Каковы шансы у ВСУ во время ожидаемого контрнаступления освободить Крым? И что станет знаком о начале массированного контрудара украинских войск? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось, собрав мнения экспертов.
Крым. Фото из открытых источников
Военный эксперт Александр Коваленко скептически оценивает вероятность деоккупации аннексированного Крыма во время ожидаемого контрнаступления ВСУ. Своим мнением на этот счет эксперт поделился в интервью каналу АТР.
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По информации Коваленко, страна-агрессор сегодня сконцентрировала ориентировочно 15 батальонно-тактических групп. Этого количества недостаточно, чтобы Кремль мог быть уверенным в удержании полуострова, но есть один момент, которые нужно учитывать.
Он прогнозирует, что как только ВСУ выйдут на административные границы Крыма, наступит оперативная пауза. Украина будет готовить новое оружие, новую логистику для боевых действий за Крым.
Военный эксперт Роман Свитан в эфире "1+1" рассказал, что явным сигналом о старте украинского контрнаступления должно стать уничтожение Крымского моста.
По его словам, после того, как будет разрушен Крымский мост, украинским войскам можно начать активно продвигаться в сторону Азовского побережья.
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