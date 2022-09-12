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Почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского: Резников дал ответ

Контрнаступление украинских военных на Херсонском направлении продвигается медленнее

сегодня, 21:43
Автор:

Лиля Воробьева
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Наступление украинских защитников на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском. Все потому, что Херсонщина, являющаяся сельскохозяйственным регионом, разделена ирригационными каналами, которые российские оккупанты используют как оборонительные траншеи. Об этом заявил министр обороны Украины во время интервью для Financial Times .

Почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского: Резников дал ответ

Алексей Резников (фото из открытых источников)

Он также отметил, что Вооруженные силы Украины в Херсонской области нанесли существенные потери врагу.

В Генштабе сообщили, что для усиления российских позиций в этом регионе было отправлено 1200 чеченских солдат. Глава оборонного ведомства заявил, что чеченцев используют, чтобы фронтовые войска не покинули свои позиции на поле боя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Резников предупредил, что контрнаступление в Харьковской области – это только начало. Министр обороны Украины Алексей Резников сравнил контрнаступление ВСУ в Харьковской области со снежным шаром, который "катится вниз по склону". Министр обратил внимание, что после того, как украинские воины освободили большую часть территории на востоке Украины, появляется новая задача – нужно не только помогать восстанавливать нормальную жизнь на этих территориях. Но и уметь оградить их от новых атак россиян, которые точно будут. При этом Резников признался, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось". Но впереди украинской армии предстоит большая работа по содержанию освобожденных территорий, нужно провести зачистку и полную деоккупацию. По словам Алексея Резникова, наступательная операция в Харьковской области отняла много сил.



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Источник: https://www.ft.com/content/84ff2893-9b20-40c8-b503-f8fd10c99eca
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