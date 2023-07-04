Почему контрнаступление ВСУ на юге замедлилось: ответ британской разведки

За последние недели российское командование определило приоритеты и проанализировало тактику замедления контрнаступления украинской армии. Главная цель, которую преследуют россияне – остановить продвижение украинской бронетехники на юге Украины, сделав его мишенью для российской авиации. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отмечают, именно поэтому российские захватчики начали активно использовать противотанковые мины. Их настолько много, что украинской технике приходится существенно сбавлять темпы наступления, с трудом преодолевая минные поля.

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В британской разведке отмечают, судя по количеству минных полей на юге, россияне серьезно готовились к контрударам ВСУ, использовав гораздо больше мин, чем это предусмотрено военной доктриной.

По информации Минобороны Британии, замедление наступления ВСУ нужно россиянам для того, чтобы более прицельно наносить удары по этой бронетехнике, активно используя дроны-камикадзе, ударные вертолеты и артиллерию.

"Хотя Россия добилась определенного успеха при таком подходе на ранних этапах контрнаступления Украины, ее силы по-прежнему страдают от ключевых недостатков, особенно из-за чрезмерной нагрузки и нехватки артиллерийских боеприпасов", — констатируют британские разведчики.

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