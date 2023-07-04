Контрнаступление ВСУ: в США рассказали, чего боятся в России

Российские военные блогеры тревожно отреагировали на недавнюю активность украинских сил на Херсонском направлении, и это свидетельствует о том, что они опасаются способности Украины форсировать реку Днепр. Возможно, по мнению блогеров, российское командование группировки "Днепр" не подготовило оккупационные силы к такой угрозе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, один из блогеров обратился к руководителям республик Татарстан, Дагестан, а также Приморского и Краснодарского краев и Астраханской области с просьбой перебросить на Херсонское направление лодки, которые отобрали у браконьеров.

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Блогер отмечал, что такие суда остро необходимы оккупантам из группировки войск Южного военного округа "Днепр".

Еще один блогер высказался о необходимости возрождения флотилии "Днепр" — специального военного речного подразделения, действовавшего, в частности, во время русско-турецких войн в XVIII веке и Второй мировой войны.

По его мнению, благодаря наличию такой флотилии, в состав которой можно взять гражданские катера, могло бы "значительно улучшиться" положение захватчиков.



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