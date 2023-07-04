logo

BTC/USD

31050.44

ETH/USD

1954.36

LTC/USD

108.26

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Контрнаступление ВСУ: в США рассказали, чего боятся в России
commentss НОВОСТИ Все новости

Контрнаступление ВСУ: в США рассказали, чего боятся в России

В РФ предложили передавать оккупантам гражданские плавсредства

сегодня, 07:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские военные блогеры тревожно отреагировали на недавнюю активность украинских сил на Херсонском направлении, и это свидетельствует о том, что они опасаются способности Украины форсировать реку Днепр. Возможно, по мнению блогеров, российское командование группировки "Днепр" не подготовило оккупационные силы к такой угрозе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ: в США рассказали, чего боятся в России

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, один из блогеров обратился к руководителям республик Татарстан, Дагестан, а также Приморского и Краснодарского краев и Астраханской области с просьбой перебросить на Херсонское направление лодки, которые отобрали у браконьеров.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Блогер отмечал, что такие суда остро необходимы оккупантам из группировки войск Южного военного округа "Днепр".

Еще один блогер высказался о необходимости возрождения флотилии "Днепр" — специального военного речного подразделения, действовавшего, в частности, во время русско-турецких войн в XVIII веке и Второй мировой войны.

По его мнению, благодаря наличию такой флотилии, в состав которой можно взять гражданские катера, могло бы "значительно улучшиться" положение захватчиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские войска уже около месяца проводят наступательные и контрнаступательные операции. Возникают серьезные сложности из-за ряда весомых факторов, включая погодные условия, недостаток необходимых вооружений и боеприпасов, на чем акцентировал главком ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, промедление с поставками необходимых нам наступательных видов вооружений позволило российским оккупантам создать очень мощную эшелонированную оборону. Что можно на данный момент сказать о ситуации на военном и дипломатическом фронтах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-3-2023
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!