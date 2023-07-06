Почему из-за наступления ВСУ российские регионы остались без присмотра: ответ разведки Британии

Для того, чтобы сдержать контрнаступление украинской армии, Россия стянула военные формирования со всей страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в разведывательной сводке Минобороны Великобритании, опубликованной в Twitter.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В Минобороны Британии отмечают, на Запорожское направление Кремль бросил 58-ю общевойсковую армию РФ, хотя раньше она обеспечивала безопасность в Кавказском регионе.

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В районе Великой Новоселки, что в Донецкой области, позиции захватчиков удерживают 5-я общевойсковая армия и морская пехота. Основная задача этих формирований РФ – противодействовать Китаю, контролировать ситуацию в приграничных регионах.

Британские специалисты отмечают, российских элитные силы быстрого реагирования, которые всегда были готовы вступить в бой на случай напряженности в отношениях с НАТО, теперь находятся в Бахмуте и вблизи этого населенного пункта. Они пытаются не допустить потери этого города.

В британскому оборонном ведомстве подчеркнули, что это показывает, как война против Украины "сместила устоявшуюся национальную стратегию России".

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские войска уже больше месяца проводят наступательные и контрнаступательные операции. Возникают серьезные сложности из-за ряда весомых факторов, включая погодные условия, недостаток необходимых вооружений и боеприпасов, на чем акцентировал главком ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, промедление с поставками необходимых нам наступательных видов вооружений позволило российским оккупантам создать очень мощную эшелонированную оборону. Что можно на данный момент сказать о ситуации на военном и дипломатическом фронтах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



