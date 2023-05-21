Почему иностранные бойцы едут на войну в Украину, - французский философ

Что побуждает их к такому выбору, рассказал в интервью "Голосу Америки" известный французско-еврейский философ, политический журналист Бернар-Анри Леви, пишут "Комментарии".



Бернар-Анри Леви. Фото из открытых источников

Говорят, что Бернар-Анри Леви "шепчет на уши президентам", он разговаривал чуть ли не с каждым французским лидером, а его статьи публикуют мировые издания. В этом году политический журналист презентовал уже второй документальный фильм о полномасштабном вторжении России на территорию Украины. Его фильм о войне "Слава Украине" построен на историях гражданских и военных рассказах.

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По мнению философа, украинский народ очень сильный и свободолюбивый, поэтому его приезжают поддержать иностранцы. Они солидарны с украинцами и стремятся помочь, ведь многие из них считают эту войну и своей.

"Они чувствуют, что нет худшей несправедливости в современной реальности, чем то, что происходит с народом Украины. Даже во время тура по Соединенным Штатам, презентуя свой фильм, чаще всего я слышу от людей: "Я хочу что-то сделать, как я могу помочь"… Некоторые из них идут в Razom и оказывают гуманитарную поддержку, другие — имеющие возможность, здоровье — проходят военные занятия, берут в руки оружие и вступают в ряды ВСУ. Многие чувствуют, что это не только война украинцев, что это и их война. Так же, как чувствовали добровольцы во время Гражданской войны в Испании в 1936 году", — сказал Бернар — Анри Леви.

Как добавляет философ и режиссер, свой фильм "Слава Украине" сделан для украинцев, которые являются настоящими героями. И конечно для того, чтобы доказать преступления РФ в будущем.

"Достаточно того, что этот фильм есть, что я снял все эти ужасные, головокружительные, а порой и отличные ситуации. Я проделал свою работу. После этого, надеюсь, поддержка Украины должна возрасти. Итак, если я внесу какой-то вклад, чтобы люди узнали больше об Украине, больше поддерживали ее, чтобы союзники быстрее передавали ей танки и самолеты и приблизили победу, а значит, спасли невинные жизни, — моя работа будет завершена", — отметил Леви.

Добавим, ленту презентовали в феврале 2023 года в Киеве, и за пределами Украины. Ее спецпоказ состоялся и в Конгрессе США.

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