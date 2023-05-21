Почему иностранные бойцы едут на войну в Украину, - французский философ

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Белоокая Ира
Что побуждает их к
такому выбору, рассказал в интервью "Голосу Америки" известный французско-еврейский
философ, политический журналист Бернар-Анри Леви, пишут "Комментарии".
Бернар-Анри Леви. Фото из открытых источников
Говорят, что Бернар-Анри Леви "шепчет на уши президентам", он разговаривал чуть ли не с каждым французским лидером, а его статьи публикуют мировые издания. В этом году политический журналист презентовал уже второй документальный фильм о полномасштабном вторжении России на территорию Украины. Его фильм о войне "Слава Украине" построен на историях гражданских и военных рассказах.
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По мнению
философа, украинский народ очень сильный и свободолюбивый, поэтому его
приезжают поддержать иностранцы. Они солидарны с украинцами и стремятся помочь,
ведь многие из них считают эту войну и своей.
Как добавляет
философ и режиссер, свой фильм "Слава Украине" сделан для украинцев, которые
являются настоящими героями. И конечно для того, чтобы доказать преступления РФ
в будущем.
Добавим, ленту презентовали в феврале 2023 года в Киеве, и за пределами Украины. Ее спецпоказ состоялся и в Конгрессе США.
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сайте "Комментарии", — Как сделать невозможным агрессию РФ - что
предложить людям с деоккупированных территорий.
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