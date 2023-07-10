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Почему Эрдоган отпустил защитников "Азовстали" в Украину: в США отреагировали

Штаты не участвовали в переговорах по возвращению защитников "Азовстали" в Украину

сегодня, 08:25 comments1270
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день Вашингтону неизвестны мотивы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в решении дать согласие на то, чтобы участвовавшие в обороне "Азовстали" командиры "Азова" и 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись в Украину. Как сообщает "Комментарии", об этом на брифинге заявил советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

Почему Эрдоган отпустил защитников "Азовстали" в Украину: в США отреагировали

Защитники Азовстали в Украине. Фото: из открытых источников

Советник главы Белого дома выразил свое личное видение произошедшего. По его мнению, решение было принято лично Эрдоганом и вероятно у него были свои какие-то цели.


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Салливан отметил, что украинский народ радостно и очень положительно отреагировал на возвращение командиров обороны Мариуполя. В то же время, сами американцы не принимали участия в этих переговорах.

"Мы не принимали участия в этом и не в состоянии действительно комментировать, чего Эрдоган пытался достичь этим", — подчеркнул Салливан.

Отметим, в Украину из Турции (где находились по требованию РФ после обмена пленными 22 сентября 2022) вернулись командиры подразделений, участвовавших в защите Мариуполя и "Азовстали". И они уже пообещали, что скажут свое слово в бою. В Кремле на этот счет – предполагаемое возмущение. Мол, Турция и Украина нарушили договоренности, согласно которым украинские командиры должны были находиться на территории Турции к моменту окончания войны. К тому же после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в августе возможен приезд Путина в Турцию, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков поспешил заявить, что контакты – возможны, но точных дат пока нет. О чем говорит то, что происходит, что демонстрирует? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Читайте на портале "Комментарии" — кто вместо Путина уже может руководить Россией – почему страна-агрессор больше не монолит.




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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2023/07/09/press-gaggle-by-press-secretary-karine-jean-pierre-and-national-security-advisor-jake-sullivan-en-route-london-united-kingdom/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 08:21

Все має свою ціну. Ціна того, щоб корумпована смиховинна Велич зміг записати видосик - це те, що Путін зможе їхати по світу безпечно. Є поняття брудних грошей тепер є поняття грудного патріотизму. Азову, українському Вагнеру старого Ріната, головне не законність і інтереси України, а власний комфорт. Тепер кривавий злочинець Путін не боїться ордеру на арешт.


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