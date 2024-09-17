Почему ближайшие недели будут определяющими в войне: остановится ли РФ

Россия продолжает свое наступление в Украине. Но есть мнение, что так долго продолжаться больше не может. С чем у РФ проблемы? Действительно ли ее наступательные операции подходят к концу? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Враг будет вынужден брать оперативную паузу

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Radio NV рассказал, что враг в определенной степени уже ограничил масштаб своих наступательных действий, сосредоточив свои основные усилия на трех ключевых направлениях – Кураховском, Покровском и Купянском.

"Я думаю, что в ближайшую неделю, возможно, до трех — они станут определяющими именно в контексте того, что враг будет вынужден брать оперативную паузу, чтобы потратить это время на формирование определенных ресурсов, на пополнение своих резервов. Потому что это для него является чрезвычайно актуальным вопросом", — считает эксперт.

Ситуация в России не сильно оптимистическая

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Киев24 заявил, что проблемы с дефицитом вооружений у России, о которых на днях говорил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, действительно существуют, и Украина не просто что-то там преувеличивает, пытаясь выдавать желаемое за действительное. Это тот момент, который может создать большие сложности для Кремля.

"Достаточно открыть гугл-мапс, посмотреть какая ситуация в России со складами, арсеналами хранения и центрами хранения по территории — и все становится на свои места. Не надо даже поддаваться сомнениям. К тому же, если бы все было хорошо у РФ с механизированной компонентой — техникой, в первую очередь, то чего бы она обращалась по всему миру, к странам Африки, например, того же самого Судана с предложением выкупа советской техники, танков, которые передавались этим странам. Также они в центральной Азии постоянно ищут технику, которую могут выкупать у тех стран, которые могут ее продавать. И даже обращались к странам Латинской Америки, Никарагуа, например, Венесуэле с предложениями что-то выкупить. То есть проблематика налицо. И она будет с каждым днем все больше в России", — отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что россияне готовились к войне на "несколько недель", но получили войну на несколько лет и к этому не были готовы. Потенциал, который был у них по состоянию на 2022 год, сейчас фактически нивелирован.

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