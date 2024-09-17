Почему ближайшие недели будут определяющими в войне: остановится ли РФ

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Кравцев Сергей
Россия продолжает свое наступление в Украине. Но есть мнение, что так долго продолжаться больше не может. С чем у РФ проблемы? Действительно ли ее наступательные операции подходят к концу? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Radio NV рассказал, что враг в определенной степени уже ограничил масштаб своих наступательных действий, сосредоточив свои основные усилия на трех ключевых направлениях – Кураховском, Покровском и Купянском.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Киев24 заявил, что проблемы с дефицитом вооружений у России, о которых на днях говорил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, действительно существуют, и Украина не просто что-то там преувеличивает, пытаясь выдавать желаемое за действительное. Это тот момент, который может создать большие сложности для Кремля.
Он подчеркнул, что россияне готовились к войне на "несколько недель", но получили войну на несколько лет и к этому не были готовы. Потенциал, который был у них по состоянию на 2022 год, сейчас фактически нивелирован.
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