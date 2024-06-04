Почему блеф Путина не сработал: до какого решения созрел Запад, какие последствия

Издание Financial Times опубликовало материал о том, что главный козырь Путина теряет свою силу. Речь о ядерных угрозах, которыми диктатор периодически давит на Запад, заставляя ослабить поддержку Украины. А, исходя из того, что все больше партнеров Украины дают согласие на удары по территории РФ и Украина продолжает работать в этом направлении, действительно ли Запад перестает считаться с ядерными страшилками Кремля? Действительно ли союзники начинают понимать, что "красные линии" в этой войне нужно менять? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Сейчас у Запада есть страх поражения Украины в войне и это где-то нам на руку

Экс-дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1, управляющий партнер консалтинговой компании "Crowe Michailenko" Вадим Трюхан акцентировал внимание на трех моментах.

По мнению Вадима Трюхана, первый тезис состоит в том, что Путин не отказался от ядерного шантажа.

"Напротив, последние заявления, в том числе и представителей Беларуси, о том, что они там учения провели, о том, что они там Кузькину мать… свидетельствуют, что и дальше эта тема будет продвигаться. Но проблема в другом – его (Владимира Путина – ред.) ядерный шантаж показывает его же слабость. Это фактически последний аргумент, причем аргумент самоубийцы. Все понимают, что победить в ядерной войне нельзя. И вот, понимая его слабость, меняется позиция наших западных партнеров", – отметил эксперт.

Он отметил, что второй тезис состоит в том, что на Западе никуда не исчез страх, касающийся угрозы перерастания российско-украинской войны в Третью мировую или даже в Третью мировую с применением ядерного оружия.

"Но этот страх балансируется со страхом получить непрогнозируемую путинскую Россию на собственных границах. Конечно, наиболее пораженными себя чувствуют те же эстонцы, другие страны Балтии, поляки, финны, норвежцы, шведы, то есть те страны, которые рядом с Россией. Членство Швеции и Финляндии в НАТО никуда не убрало угрозу путинской России. И чем дальше, тем больше государств на Западе понимают, что страх гипотетического поражения Украины выходит на первый план и затмевает страх от ядерной эскалации. Поэтому и принимаются эти решения о предоставлении более технологичных видов оружия Украине, о разрешениях бить по территории России, по крайней мере, частично", – отметил Вадим Трюхан.

В этом же ракурсе, отмечает экс-дипломат, заявления, которые сделали поляки и еще несколько стран о том, что они вообще никогда не запрещали бить по территории России.

Эксперт считает, что в дальнейшем развитие ситуации может протекать в нескольких вариантах. И они связаны, в первую очередь, с выборами в США.

"Если останется в Белом доме, и это третий тезис, Джо Байден, скорее всего, политика этой страны и дальше будет дрейфовать в направлении более технологической поддержки Украины, но дозировано. А, если в Белом доме окажется Дональд Трамп или, если его гипотетически не выдвинут 15 июля кандидатом в президенты, а кто-то другой, то там могут быть варианты. И вариант, что Украина может быть лишена помощи не безальтернативный. Может быть наоборот, когда Трамп или условно другой представитель Республиканской партии, грюкнет по столу и решит, что пора стереть с политической карты Россию, тогда Украина может получить даже "Томагавки". Это тоже может быть", – отметил Вадим Трюхан.

При этом он призвал не забывать, что европейцы во многом ориентируются на происходящее в США. С одной стороны, они консолидируются, оказывают больше помощи, пытаясь компенсировать потери от затягивания помощи со стороны США. С другой стороны, если США еще больше включатся, они еще больше всесторонней помощи будут оказывать Киеву.

" Так что следующий год для нас может быть определяющим. Есть основания полагать, что нам удастся удержать фронт в этом году и постепенно за зиму подготовиться к решительным действиям в следующем. И успех в следующем году будет зависеть от того, кого изберут президентом в США, как динамично будет развиваться вопрос предоставления нам оружия и как будет развиваться собственный ВПК. Он ведь тоже не стоит на месте: дроны ракеты бронетехника… Все то, что мы можем изготавливать на своих мощностях. Так что страх ядерной войны не является доминирующим. Сейчас есть страх поражения Украины в войне и это где-то нам на руку, потому что этот страх толкает Запад к более решительным действиям", – подытожил эксперт.

Запад увидел несерьезность ядерного шантажа России

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, комментируя ситуацию, отметил, что достаточно сложно залезть в головы европейским и американским политикам и чем собственно обоснованно решение позволить бить их оружием по территории России, однако, заметил эксперт, можно сделать некоторые предположения.

"Во-первых, действительно в предыдущий период Запад боялся ядерных угроз Путина и риторика, которая была системной из Кремля, что они могут использовать это оружие и бить даже и по Берлину, и по Лондону, она пугала и политиков, и их избирателей в странах Европы и в Америке в том числе. Поэтому я не исключаю и даже убежден в том, что они не разрешали именно из-за этого. Необходима была демонстрация для Запада каких-то определенных действий, убедивших их в обратном. То есть, при условии, например, уничтожения каких-то там объектов на территории России, Москва в ответ не использует ядерное оружие. Ярким тому свидетельством явилось уничтожение загоризонтных радиолокационных станций в России. Загоризонтная радиолокационная станция (ЗГ РЛС; англ. Over-the-horizon radar, OTHR) очень глубоко в России. На росссоянии 1800 км последняя станция Воронеж-М была уничтожена в Орске. Это никак не изменило позицию Кремля", – заметил Валерий Клочок.

Он добавил, что россияне много говорили, что Украина ударила очень глубоко и Москва может использовать ядерное оружие. Они даже начали обучение с использованием тактического ядерного оружия. Угрожающая риторика Кремля продолжилась. Она есть и сейчас, но она не несет непосредственной угрозы Западу. Все потому, отмечает Валерий Клочок, что Запад понял, что Россия блефует.

"Почему она блефует? Причины следующие – несовершенный ядерный арсенал РФ. Он не обслужен. Он устаревший. Второе: уничтоженные РЛС уменьшают возможности обнаружения на ранних этапах ядерного оружия или каких-либо целей, которые могут запускать наши союзники из Североатлантического Альянса. Есть ряд вопросов. Но, по-моему, позиция Украины и, в том числе нужно добавить ее уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на территории России, в большой степени убедила наших западных партнеров в том, что можно бить по территории России, это не смертельно. По крайней мере, для них, так точно. И Россия не будет использовать ядерное оружие на территории стран НАТО. Это уже очевидно", – прокомментировал собеседник "Комментарии".

Валерий Клочок отмечает, что вторая версия, которая сегодня не слишком публичная, но о которой говорят по крайней мере закулисно, это изменение позиции самого Кремля.

"Когда из каких-то источников, действительно пока мы не можем сказать, верифицированных или нет, стало известно и ясно, что Кремль никогда не будет использовать это оружие, особенно после очередных так называемых выборов Путина. И это существенно изменило позицию Запада. Поэтому мы сейчас видим заявления, которые демонстрируют, что мы можем использовать их оружие по территории России", – отметил эксперт.

Валерий Клочок отмечает, если сейчас мы действительно увидим готовность стран Запада передавать Украине больше оружия для использования по территории России, то можно предположить, что ситуация и сценарий по прекращению войны России против Украины будут существенно откорректированы в пользу Украины.

"Дело в том, что риторика последних дней, касающаяся именно отношений Запада с Китаем, мне лично показывает, что Запад все же сформировал свою переговорную позицию в войне России против Украины на более сильных условиях. Недавний визит Си Цзиньпина в Европу, скорее всего, дал основу для наших союзников в Европейском Союзе и США, в том числе, за возможное давление на партнерство России и Китая посредством именно конвенционного противостояния. И, демонстрируя успешность, таким образом покажут Китаю, что он не может решать свои интересы на поле боя в Украине, поддерживая Россию поставкой товаров двойного назначения, микроэлектроникой, которую россияне используют для изготовления оружия, для продолжения войны в Украине. Это как раз существенный момент противостояния", – отметил эксперт.

По мнению Валерия Клочко, вскоре мы увидим массированное сбивание воздушных целей на территории России, уничтожение складов боекомплектов, уничтожение личного состава россиян в Белгородской и Курской областях, готовящихся к наступлению на Харьковщину и Сумщину группировок.

"Это серьезно ослабит пыл Китая в его дерзкой, агрессивной позиции по Западу. Последний отказ Пекина от участия в саммите мира показал, что Китай все же решил сохранить все свои позиции в отношениях с Россией. Он хотел в одностороннем порядке отменить санкции, но в последнее время исчезают все эти его требования. Поэтому расцениваю решение Запада бить по России именно с учетом этих моментов. Первое – это несерьезность ядерного шантажа России, потому что это блеф. И второе – давление на Китай. Я думаю, что мы увидим результаты в ближайшее время", – подытожил Валерий Клочок.

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