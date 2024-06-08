Почему Байден запретил бить оружием США по Москве: какая опасность поступает от россиян

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Кравцев Сергей
На фоне заявлений президента США Джо Байдена, что Вашингтон не позволяет Украине наносить удары американским оружием на 200 миль вглубь России, страна-агрессор продолжает ракетный террор. Что пытается добиться своими заявлениями Байден? Может ли быть, что противник существенно увеличит ракетные удары по Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире канала "Эспрессо" заявил, что Байден все еще пытается успокоить агрессора.
По его словам, эти ракеты применяются и до сих пор применялись по оккупированной территории. В первую очередь речь идет о Крыме, где уничтожались объекты ПВО, которые должны были защищать важные объекты оккупантов.
По мнению военного эксперта, заявления Байдена можно рассматривать как "ритуальные пляски" со стороны США.
Военный эксперт Олег Жданов в эфире ТСН заявил, что Староконстантинов продолжает оставаться головной болью россиян.
По его словам, очередная российская атака ничем не отличалась. Враг использовал мало ракет, вероятно, из-за их нехватки или технической неисправности носителей.
Эксперт считает, что у российской армии есть возможность устраивать до десяти таких комбинированных ударов по Украине в месяц.
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