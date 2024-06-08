Почему Байден запретил бить оружием США по Москве: какая опасность поступает от россиян

На фоне заявлений президента США Джо Байдена, что Вашингтон не позволяет Украине наносить удары американским оружием на 200 миль вглубь России, страна-агрессор продолжает ракетный террор. Что пытается добиться своими заявлениями Байден? Может ли быть, что противник существенно увеличит ракетные удары по Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Ритуальные танцы" США

Военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире канала "Эспрессо" заявил, что Байден все еще пытается успокоить агрессора.

"200 миль, прозвучавших от президента США Байдена, связаны с передачей Украине ракет ATACMS. Это значит, что эти ракеты у нас есть", – говорит эксперт.

По его словам, эти ракеты применяются и до сих пор применялись по оккупированной территории. В первую очередь речь идет о Крыме, где уничтожались объекты ПВО, которые должны были защищать важные объекты оккупантов.

По мнению военного эксперта, заявления Байдена можно рассматривать как "ритуальные пляски" со стороны США.

"И похожи на то, как можно варить эту лягушку, постепенно повышая температуру, и глядя, чтобы она не выпрыгнула из этой кипящей кастрюли. Тем более, что заявление Байдена прозвучало на фоне очередных испытаний Воздушными силами США межконтинентальной баллистической ракеты и проверки готовности французской ядерной составляющей. Это знаковые заявления, которые можно рассматривать, с одной стороны, как попытки США успокоить агрессора. А с другой стороны, предупредить, что если будут угрозы Украине, то не исключается, что ракеты могут долететь и на расстояние до 200 миль. Конечно, не по Москве, потому что до Москвы чуть больше", – подытожил Валерий Рябых.

Староконстантинов – головная боль россиян

Военный эксперт Олег Жданов в эфире ТСН заявил, что Староконстантинов продолжает оставаться головной болью россиян.

" Скорее всего, российское командование надеется, что именно в Староконстантинове будут размещены самолеты F-16. Они их пытаются достать. Судя по тому, как мы отбиваемся, я думаю, что там система противовоздушной обороны уже более современная, усиленная. И на сегодняшний день мы можем защитить", – отметил эксперт.

По его словам, очередная российская атака ничем не отличалась. Враг использовал мало ракет, вероятно, из-за их нехватки или технической неисправности носителей.

Эксперт считает, что у российской армии есть возможность устраивать до десяти таких комбинированных ударов по Украине в месяц.

"С учетом того, что они в месяц до 100 ракет производят, и тех запасов, которые у них примерно есть по нашим оценкам, они могут позволить себе устроить до 10 ракетных ударов в месяц. Вот таких по 5-10 ракет и по 40-50 "шахедов", – рассказал Олег Жданов.

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