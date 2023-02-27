Почему 24 февраля Россия не пошла повторно в наступление – где оккупанты могут снова атаковать

Многие ожидали, что в годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину Россия попытается повторно атаковать Украину с разных направлений, но ничего из этого не произошло. Хоть это и не отменяет того факта, что россияне давно пошли в массированное наступление на Донбассе, но прорвать фронт им не удается. И все же, почему анонсы о новом массированном наступлении 24 февраля не оправлялись и, где враг может накапливать силы, чтобы атаковать? Издание "Комментарии" собрало экспертные мнения.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Россиянам уже 9 месяцев не удается захватить Бахмут

Активизация россиян действительно ожидалась 24 февраля 2023 года, но, скорее всего, оккупанты не успели накопить ни сил, ни средств. Усиление российской армии происходит довольно слабо, а потому Россия никак не может начать свои наступательные действия на приоритетных для себя направлениях, не говоря уже о всем фронте. Такое мнение в интервью 24 каналу выскахал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко

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Что касается Донбасса, то, по словам Коваленко, полный захват Донецкой и Луганской областей оккупантами – невыполнимые планы. Военный обозреватель считает, тот, кто это планировал — "человек с нерациональной фантазией".

"Они Бахмут уже 9 месяц не никак не могут оккупировать и захватить. О каких административных границах в Донецкой области может говориться, когда за Бахмутом большое количество линий обороны, которые еще плотнее, чем до Бахмута и самого города", — подытожил эксперт.

В Курской и Брянской областях РФ находится до 6 тысяч мобиков

Военный эксперт Владислав Селезнев в интервью 24 каналу рассказал, что не только ВСУ активно готовятся к новому контрудару, но и Россия продолжает накапливать ресурсы для своей атаки. Эксперт констатирует, что россияне усиливают свои группировки, чтобы попытаться повторно атаковать Угледар.

При этом эксперт сомневается, что оккупантам удастся растянуть силы ВСУ еще больше и в ближайшие несколько недель атаковать Сумскую или Харьковскую области. Сегодня по этим направлениям нет необходимого количества живой силы противника и украинская разведка не фиксирует движений на территории страны-агрессора.

"Сейчас на территории Курской и Брянской областей суммарно находится российских мобилизованных около 6 тысяч. На территории Белгородской области ударная группировка создана достаточно относительно, она хилая и состоит из 8 тысяч российских мобиков", — заявил эксперт.

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