По всей Украине действует режим аварийных отключений света, - Укрэнерго

Укрэнерго из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации. В результате массированного ракетного удара противника по энергоинфраструктуре Украины 16 декабря есть попадания – самые большие поражения потерпели северный, южный, и центральный регионы, пишут "Комментарии". Как уточняют энергетики, режим чрезвычайной ситуации применяется только для участников рынка электроэнергии. А по всей территории Украины действует режим аварийных отключений.

Введен режим чрезвычайной ситуации

"Учитывая, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения ", – добавляют в Укрэнерго.

По оценкам военных, на наши энергообъекты летело около 70 ракет. Основной целью в очередной раз были магистральные сети и объекты генерации.

" В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным", — подчеркнули в компании. В Укрэнерго говорят, что есть попадание в объекты.

"Энергетики держат ситуацию под контролем. Несмотря на все повреждения и благодаря профессиональной работе энергетиков в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью", — рассказывают в компании.

По информации Воздушных Сил ВСУ, как писали "Комментарии", более 60 ракет сегодня выпустили рашисты по Украине, пытаясь массированной атакой рассредоточить внимание украинских сил противовоздушной обороны . Одновременно и кафиры обстреляли деоккупированную Сумскую область из артиллерии. В регионе зафиксировали 40 "прилетов".

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