По всей линии фронта инициатива за нами: в Минобороны сделали обнадеживающее заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Министерстве обороны Украины заявляют, что на всем фронте военная инициатива теперь на стороне Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов, сообщает пресс-служба ведомства.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Он подчеркнул, что это важно для наших партнеров, особенно по линии военных.
По словам Гаврилова, все сейчас понимают, что Украина еще не использовала свой полный ресурс.
Отметим, в середине июня в Минобороны заявляли, что Украина перехватывает инициативу, но для победы нуждается в дальнобойном оружии — дальностью до 200 км.
В Генштабе Украины в конце июня заявили, что украинские силы перехватили "стратегическую инициативу" в частности на Бахмутском направлении и ведут широкое наступление в этом районе.
18 июля спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал информацию, что оккупанты перешли в наступление на Купянском направлении, сказав, что враг "пытается перехватить инициативу". По его словам, захватчики атакуют украинские позиции, но безрезультатно.
Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступление ВСУ: СМИ узнали, что вызывает беспокойство союзников Украины.
Обсуждения
Новости