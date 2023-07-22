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По всей линии фронта инициатива за нами: в Минобороны сделали обнадеживающее заявление

Как отметили в Минобороны, украинская армия продвигается каждый день, "где-то на 100 метров, где-то - на километр"

сегодня, 14:37
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Кравцев Сергей
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В Министерстве обороны Украины заявляют, что на всем фронте военная инициатива теперь на стороне Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов, сообщает пресс-служба ведомства.

По всей линии фронта инициатива за нами: в Минобороны сделали обнадеживающее заявление

ВСУ. Фото: из открытых источников

"По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать, — это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы с других направлений. Но в целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне", — отметил Гаврилов.


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Он подчеркнул, что это важно для наших партнеров, особенно по линии военных. 

"Они понимают все вызовы, связанные с изменениями и другими вопросами, есть постоянный обмен информацией с партнерами, консультации на эту тему. Важно, что мы продвигаемся каждый день. Где-то на 100 метров, где-то — на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить", — сказал замминистра обороны.

По словам Гаврилова, все сейчас понимают, что Украина еще не использовала свой полный ресурс. 

"Поэтому ни у кого нет сомнений о продолжении помощи и о том, что рано или поздно мы добьемся успеха", — подчеркнул он.

Отметим, в середине июня в Минобороны заявляли, что Украина перехватывает инициативу, но для победы нуждается в дальнобойном оружии — дальностью до 200 км.

В Генштабе Украины в конце июня заявили, что украинские силы перехватили "стратегическую инициативу" в частности на Бахмутском направлении и ведут широкое наступление в этом районе.

18 июля спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал информацию, что оккупанты перешли в наступление на Купянском направлении, сказав, что враг "пытается перехватить инициативу". По его словам, захватчики атакуют украинские позиции, но безрезультатно.

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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/7790
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