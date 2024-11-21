По Украине вводят аварийные отключения электроэнергии: какими регионам не повезло

В городе Киеве, а также Киевской области и ряде других регионов введены графики аварийных отключений электроэнергии из-за ракетной атаки РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают областные энергетические компании.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

По указанию оператора НЭК "Укрэнерго", аварийные отключения электроэнергии введены в: городе Киеве и Киевской области; Сумской; Житомирской; Полтавской; Черниговской; Одесской; Днепропетровской; Донецкой областях.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 21 ноября по всей стране была объявлена воздушная тревога. Сначала военные сообщили об угрозе баллистики, но позже уточнили, что взлетел МиГ-31К и самолеты Ту-95. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили Воздушные силы ВСУ Telegram.

Также издание "Комментарии" сообщало – Днепр оказался под атакой вражеских ракет. С 5:17 в городе прогремели очень сильные взрывы. Это было связано с запуском баллистики с востока, из областей России. У многих горожан исчез свет в результате ракетного удара.

Ранее "Комментарии" писали – страна-агрессор точечно атакует энергетическую инфраструктуру Украины дронами. Оккупанты пытаются экономить ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

"Россия Шахедами точечно атакует энергетическую инфраструктуру в регионах для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации", — отметил он.

Как объяснил Коваленко, темпы производства ракет не разрешают России вести интенсивную войну с их постоянным использованием.



