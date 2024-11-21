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Россия осуществила пуски ракет по Украине: где сохраняется опасность

Ту-95 осуществили пуски

сегодня, 06:53
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Кравцев Сергей

В ночь на 21 ноября по всей стране была объявлена воздушная тревога. Сначала военные сообщили об угрозе баллистики, но позже уточнили, что взлетел МиГ-31К и самолеты Ту-95. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили Воздушные силы ВСУ Telegram.

Россия осуществила пуски ракет по Украине: где сохраняется опасность

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Впоследствии стало известно о скоростной цели в направлении Днепра с востока.

Спустя какое-то время Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске ракет Х-101 в районе Энгельса.

Крылатая ракета с севера зашла в воздушное пространство через Черниговскую область, курс южный, сообщили ВС ВСУ.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили о заходе ракет в напралении Миргорода Полтавской области.

Также указывается о других крылатых ракетах этим же курсом.

Стоит добавить, что по данным ВМС, сейчас в Черном море 24 вражеских корабля, из которых 5 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 28 ракет.

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Источник: https://t.me/kpszsu/23359
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