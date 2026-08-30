Плохо учился в школе: Портников высмеял дикую историю Путина о косатках и медведе

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин попытался объяснить российским школьникам войну против Украины через образ из животного мира. Он сравнил Россию с большим медведем, которому якобы грозит "стая косаток" – европейские страны вместе с Украиной. Такую аналогию Путин использовал, объясняя необходимость России продолжать войну.
Виталий Портников. Фото из открытых источников
Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в эфире "Эспрессо" высмеял такое объяснение Путина и обратил внимание на его биологическое несоответствие. По мнению журналиста, российский диктатор создал максимально упрощенную картину, в которой Россия выступает как сильный "медведь", а страны Европы и Украина — как группа хищников, способных его уничтожить.
Однако обозреватель указывает, что с примером о косаток возникает проблема. Косатки не охотятся на медведей как на обычную добычу. Портников иронически отметил, что Путин мог бы выбрать другой пример из животного мира, однако и тогда ему было бы сложно объяснить, кто может напасть на взрослого медведя и съесть его.
По его словам, проблема не только в неудачном примере с косатками. Сам принцип объяснения построен таким образом, чтобы представить Россию жертвой, якобы вынужденной защищаться от более сильной группы противников. Журналист довел эту логику до абсурда, предложив вообразить ситуацию, где медведь нападает на зайца, а затем объясняет свой поступок тем, что если бы зайцев было 50, они могли бы его съесть. Именно в этом, по мнению Портникова, и заключается абсурдность подобных объяснений, ведь агрессор сначала совершает нападение, а затем пытается представить его как вынужденную самооборону.