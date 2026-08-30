Плохо учился в школе: Портников высмеял дикую историю Путина о косатках и медведе

Российский диктатор Владимир Путин попытался объяснить российским школьникам войну против Украины через образ из животного мира. Он сравнил Россию с большим медведем, которому якобы грозит "стая косаток" – европейские страны вместе с Украиной. Такую аналогию Путин использовал, объясняя необходимость России продолжать войну.

Виталий Портников. Фото из открытых источников

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в эфире "Эспрессо" высмеял такое объяснение Путина и обратил внимание на его биологическое несоответствие. По мнению журналиста, российский диктатор создал максимально упрощенную картину, в которой Россия выступает как сильный "медведь", а страны Европы и Украина — как группа хищников, способных его уничтожить.

"Это же понятный образ, что "Россия – такой большой медведь, которого нельзя победить, потому что он ого-го-го". А чего медведь лезет и на всех бросается? Потому что "стая косаток" на "медведя" нападет — это европейские страны… И "мы должны объяснить нашим детям: надо воевать, воевать и воевать, чтобы вас не загрызли"", — объясняет Портников.

Однако обозреватель указывает, что с примером о косаток возникает проблема. Косатки не охотятся на медведей как на обычную добычу. Портников иронически отметил, что Путин мог бы выбрать другой пример из животного мира, однако и тогда ему было бы сложно объяснить, кто может напасть на взрослого медведя и съесть его.

"То, что косатки не едят медведей, вы же понимаете, что Путин не очень хорошо учился в школе. Мы это знаем из воспоминаний его учительницы. Есть мемуары этой учительницы, рассказывающей, каким он был учеником, – он был плохим учеником. Он ничего по биологии или зоологии не знает. И он себе придумал какой-то образ, который ему кажется красивым", – отметил Портников.

По его словам, проблема не только в неудачном примере с косатками. Сам принцип объяснения построен таким образом, чтобы представить Россию жертвой, якобы вынужденной защищаться от более сильной группы противников. Журналист довел эту логику до абсурда, предложив вообразить ситуацию, где медведь нападает на зайца, а затем объясняет свой поступок тем, что если бы зайцев было 50, они могли бы его съесть. Именно в этом, по мнению Портникова, и заключается абсурдность подобных объяснений, ведь агрессор сначала совершает нападение, а затем пытается представить его как вынужденную самооборону.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что Портников раскрыл подлинное отношение россиян к украинцам.